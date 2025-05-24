Пила водку и спорила со стюардессой: почему Бритни Спирс забрали в полицию

Бритни Спирс (Фото: Инстаграм*/britneyspears)
Бритни Спирс оказалась в центре скандала после инцидента на борту частного самолета. Она впервые пила водку и закурила сигареты во время полета. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на TMZ, после замечания бортпроводников у нее вовсе началась истерика.
Певицу успокоили, пристегнув ремнями безопасности, а по прибытии в аэропорт передали полиции. Бритни уже прокомментировала ситуацию, заявив о своей невиновности.
Читайте также:
«Неуважительны в постели»: Бритни Спирс сделала интимное признание о своих мужчинах
Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке
Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Никого не было первые 20 минут, и они не позволяли мне вставать с места, я хотела встать! Они вели себя так странно, чтобы убедиться, что я села, и это было странно. Мне не понравилось, как они вторглись в мое пространство», — рассказала Спирс.Особое недовольство звезды вызвала стюардесса, которой, по ее словам, она изначально не понравилась.
Читайте также:
«Неуважительны в постели»: Бритни Спирс сделала интимное признание о своих мужчинах
Бывший муж Бритни Спирс Сэм Асгари раскрыл самую странную особенность в их браке
Бритни Спирс объявила, что вышла замуж сама за себя
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Лидия Пономарева