Джессика Альба закрутила новый роман спустя 3 месяца после развода с Кэшем Уорреном

Джессика Альба (Фото: Инстаграм*/jessicaalba)
Джессику Альбу заметили с новым возлюбленным спустя три месяца после развода с Кэшем Уорреном. Они держались за руки и обнимались во время прогулки по Риджентс-парку в Лондоне. Личность бойфренда пока остается неизвестной.
По данным издания «The Sun», пара арендовала шезлонги, на которых затем без стеснения целовалась. Как заявил один из свидетелей, между ними явно что-то есть.
К слову, в марте папарацци запечатлели актрису в компании Алекса Эдельмана. Тогда «E! News» сообщил, что комик — просто знакомый.
Напомним, Джессика Альба развелась с Кэшем Уорреном в феврале этого года. Бывшие супруги прожили вместе около шестнадцати лет.
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К слову, в марте папарацци запечатлели актрису в компании Алекса Эдельмана. Тогда «E! News» сообщил, что комик — просто знакомый.
Напомним, Джессика Альба развелась с Кэшем Уорреном в феврале этого года. Бывшие супруги прожили вместе около шестнадцати лет.
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Лидия Пономарева