Назад в нулевые: Брэд Питт вновь кардинально сменил имидж

Брэд Питт (Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц)
61-летний Брэд Питт вновь сменил имидж: сделал стрижку «под ноль» и укоротил бородку. Подобную прическу он носил в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Актера с золотыми часами, в белом пиджаке и солнцезащитных очках запечатлели за рулем автомобиля в центре Лос-Анджелеса.
К слову, новый образ сильно контрастирует с предыдущим: в конце прошлого года были торчащие волосы средней длины, в начале этого — растрепанные до плеч.
Брэд Питт известен тем, что меняет стиль в зависимости от отношений. Однако сейчас, встречаясь с Инес де Рамон, актер сохраняет индивидуальность. Он не стал радикально меняться, чтобы соответствовать новой партнерше, сообщает Daily Mail.
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Брэд Питт известен тем, что меняет стиль в зависимости от отношений. Однако сейчас, встречаясь с Инес де Рамон, актер сохраняет индивидуальность. Он не стал радикально меняться, чтобы соответствовать новой партнерше, сообщает Daily Mail.
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Лидия Пономарева