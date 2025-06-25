Беременная телеведущая Регина Тодоренко станцевала в бикини на пляже Турции
Беременная Регина Тодоренко устроила танцы на побережье Эгейского моря. В настоящее время она отдыхает вместе с близкими подругами в Турции.
Звездная мама больше не скрывает свое положение, демонстрируя округлившийся живот в бикини. Поездка на курорт стала ответным жестом после того, как приятельницы устроили ей сюрприз на 35-летие.
«Жизнь преподнесла мне большой подарок — моих подруг, которые готовы, слепо доверяя, отправиться со мной на край земли!» — поделилась эмоциями 35-телеведущая в соцсетях.Телеведущая воспитывает двух сыновей — шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава — от брака с музыкантом Владом Топаловым. Скоро в их семье появится третий ребенок.
*Запрещен в РФ