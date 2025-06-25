Петр Дранга о беременности Агаты Муцениеце: «Я плохой помощник в этих вопросах»
Петр Дранга отказался комментировать беременность Агаты Муцениеце
На днях Агата Муцениеце подтвердила новость о третьей беременности от Петра Дранги. Однако жених воздержался от обсуждения положения своей невесты. В беседе с журналистами аккордеонист отметил, что в целом не хотел бы распространяться на тему личной жизни. Его слова приводит Woman.ru.
«Я плохой помощник в этих вопросах, и не сторонник комментировать личное. Я не стремлюсь к известности по данной части. Так что ничего рассказать не смогу. Если же возникнут вопросы по части творчества, искусства, то с радостью», — заявил музыкант.Напомним, актриса опубликовала серию фотографий в обтягивающем платье, которое подчеркнуло ее округлившийся живот. Таким образом она намекнула на грядущее пополнение. Ранее экс-возлюбленный звезды высказался о ее беременности.
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