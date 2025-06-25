Петр Дранга о беременности Агаты Муцениеце: «Я плохой помощник в этих вопросах»

25 июня 2025, 09:24

Петр Дранга отказался комментировать беременность Агаты Муцениеце

Агата Муцениеце и Петр Дранга (фото: Instagram* @agataagata)

На днях Агата Муцениеце подтвердила новость о третьей беременности от Петра Дранги. Однако жених воздержался от обсуждения положения своей невесты. В беседе с журналистами аккордеонист отметил, что в целом не хотел бы распространяться на тему личной жизни. Его слова приводит Woman.ru.







«Я плохой помощник в этих вопросах, и не сторонник комментировать личное. Я не стремлюсь к известности по данной части. Так что ничего рассказать не смогу. Если же возникнут вопросы по части творчества, искусства, то с радостью», — заявил музыкант.