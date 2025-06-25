«Я очень много работал»: Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

25 июня 2025, 04:48

Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем

Дима Билан (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певец Дима Билан был вынужден отменить свой концерт 25 июня в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Как оказалось, у исполнителя возникли проблемы со здоровьем из-за того, что он очень много работал.





Как пишет Билан в своем личном блоге, у него возникли проблемы с голосовыми связками. В последнее время Дима столкнулся с очень серьезной нагрузкой, что и отразилось на его здоровье.





«С огромным сожалением хочу сказать вам, что завтрашний сольный концерт в „Фестивальном“ отменяется, поскольку весь месяц я очень много работал, очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать», — объясняет Билан.