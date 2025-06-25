«Я очень много работал»: Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем
Дима Билан отменил концерт в Сочи из-за проблем со здоровьем
Певец Дима Билан был вынужден отменить свой концерт 25 июня в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Как оказалось, у исполнителя возникли проблемы со здоровьем из-за того, что он очень много работал.
Как пишет Билан в своем личном блоге, у него возникли проблемы с голосовыми связками. В последнее время Дима столкнулся с очень серьезной нагрузкой, что и отразилось на его здоровье.
«С огромным сожалением хочу сказать вам, что завтрашний сольный концерт в „Фестивальном“ отменяется, поскольку весь месяц я очень много работал, очень много работали связки голосовые, которые дали тоже о себе знать», — объясняет Билан.
Дима принял решение взять паузу именно сейчас, ведь если он этого не сделает, то тогда может выпасть из графика на несколько недель. Из-за этого Билан решил поберечь голосовые связки, так как им нужен полный покой.
Как оказалось, на концерте кто-то из фанатов хотел сделать любимой предложение. Многие из поклонников приехали из других городов, чтобы посмотреть на звезду вживую. В связи с этим Билан отметил, что все деньги за билеты будут возвращены в полном объеме.