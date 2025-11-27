Достижения.рф

Беременная Валерия Чекалина столкнулась со сложностями по здоровью

Жених беременной Валерии Чекалиной рассказал о проблемах со здоровьем у блогерши
Валерия Чекалина с женихом (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

У Валерии Чекалиной во время беременности возникли сложности со здоровьем. Её жених Луис продолжает делиться новостями в соцсетях.



По словам мужчины, блогерша сейчас находится на 25-й неделе беременности.
Луис отметил, что сосредоточен на заботе о любимой и будущем ребёнке.

«Сейчас мой главный долг — окружить их максимальной заботой и сделать всё возможное для их здоровья и безопасности. Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся. Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — сообщил он.
Пара пока не знает пол малыша, но обещает рассказать об этом поклонникам, как только станет известно.
Софья Метелева

