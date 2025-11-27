Беременная Валерия Чекалина столкнулась со сложностями по здоровью

27 ноября 2025, 12:43

Жених беременной Валерии Чекалиной рассказал о проблемах со здоровьем у блогерши

Валерия Чекалина с женихом (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

У Валерии Чекалиной во время беременности возникли сложности со здоровьем. Её жених Луис продолжает делиться новостями в соцсетях.





По словам мужчины, блогерша сейчас находится на 25-й неделе беременности.

Луис отметил, что сосредоточен на заботе о любимой и будущем ребёнке.





«Сейчас мой главный долг — окружить их максимальной заботой и сделать всё возможное для их здоровья и безопасности. Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся. Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — сообщил он.