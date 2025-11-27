«Доставляю еду»: Даня Милохин признался, что устроился курьером в Дубае
Даня Милохин сообщил, что работает доставщиком еды после переезда в Дубай
Даня Милохин откровенно рассказал подписчикам, что сейчас подрабатывает доставщиком еды в Дубае.
Во время стрима блогер ответил на вопрос зрителей и подтвердил, что устроился в службу доставки.
«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живёте, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — отметил тиктокер, не скрывая происходящее.Напомним, Милохин покинул Россию в сентябре 2022 года, однако ненадолго возвращался в страну в 2024-м. Тогда стало известно, что он стоит на воинском учёте в Краснодарском крае с 2018 года и не имеет оснований для отсрочки от армии. Блогер признавался, что ему страшно оставаться в России, поэтому он вновь уехал за границу.