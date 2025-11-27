«Доставляю еду»: Даня Милохин признался, что устроился курьером в Дубае

27 ноября 2025, 12:11

Даня Милохин сообщил, что работает доставщиком еды после переезда в Дубай

Даня Милохин (Фото: Instagram* / @danya_milokhin)

Даня Милохин откровенно рассказал подписчикам, что сейчас подрабатывает доставщиком еды в Дубае.





Во время стрима блогер ответил на вопрос зрителей и подтвердил, что устроился в службу доставки.





«Я работаю здесь в доставке, доставляю еду. Так что, ребят, если вы здесь живёте, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — отметил тиктокер, не скрывая происходящее.