«Мало мне бед»: подписчики обвинили Риту Дакоту в «синдроме жертвы» из-за заботы мужа

Рита Дакота ответила подписчикам, уличившим её в создании «бед» ради заботы мужа
Рита Дакота рассказала в соцсетях, что недавно получила новую травму — сломала палец. Но вместо сочувствия часть подписчиков заявила, что певица якобы сама «притягивает проблемы», чтобы вызвать больше заботы со стороны мужа.
Такое предположение возмутило артистку, и она резко отреагировала на обвинения.
«Думаю, "что-то муж меня недостаточно любит, надо палец ударить, а то мало мне бед в этом году". И такая пошла разливать по кафелю маску для волос в его ДР. Или как вы себе это представляете? Эзотерически "создала себе отмену концертов, неудачную операцию и перелом пальца ради дополнительной заботы мужика", который и без того меня на руках носит?» — написала Дакота.За последний год в жизни Риты действительно произошло немало сложных ситуаций: отмены концертов, проблемы после пластической операции, попадание в «чёрные списки» и теперь травма пальца. Однако её супруг Фёдор Белогай, судя по публикациям, остаётся рядом и поддерживает жену несмотря ни на что.