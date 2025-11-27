«Мало мне бед»: подписчики обвинили Риту Дакоту в «синдроме жертвы» из-за заботы мужа

27 ноября 2025, 12:37

Рита Дакота ответила подписчикам, уличившим её в создании «бед» ради заботы мужа

Рита Дакота (Фото: Instagram* / @ritadakota)

Рита Дакота рассказала в соцсетях, что недавно получила новую травму — сломала палец. Но вместо сочувствия часть подписчиков заявила, что певица якобы сама «притягивает проблемы», чтобы вызвать больше заботы со стороны мужа.





Такое предположение возмутило артистку, и она резко отреагировала на обвинения.





«Думаю, "что-то муж меня недостаточно любит, надо палец ударить, а то мало мне бед в этом году". И такая пошла разливать по кафелю маску для волос в его ДР. Или как вы себе это представляете? Эзотерически "создала себе отмену концертов, неудачную операцию и перелом пальца ради дополнительной заботы мужика", который и без того меня на руках носит?» — написала Дакота.