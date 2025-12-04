«Боимся и молимся»: Влад Соколовский рассказал о жутких угрозах семье и попытках похищения сына

04 декабря 2025, 13:59

Певец Влад Соколовский рассказал, что его сына хотят похитить

Влад Соколовский с женой и сыном (Фото: Instagram* / @vs20)

Влад Соколовский и его супруга сообщили в соцсетях, что уже несколько лет сталкиваются с жёсткими угрозами со стороны неизвестных.





Молодые родители обнародовали переписку, где их оскорбляют, запугивают расправой и даже намекают на похищение их трёхлетнего сына. По словам пары, злоумышленники доводили ситуацию до абсурда: фотографировали дверь их квартиры, размещали изображения ребёнка на надгробиях и рассылали клеветнические сообщения партнёрам семьи по бизнесу.



Личности двух женщин, предположительно причастных к преследованию, удалось установить. По факту их действий возбуждено уголовное дело, однако, как отмечает семья, процесс продвигается крайне медленно и требует постоянных усилий с их стороны.



В разговоре с Super Влад признался, что семья живёт в постоянном стрессе и страхе, так как ситуация затянулась, несмотря на заявления в полицию.





«Мы написали несколько заявлений, получили отказ, потом пересмотр, сейчас обжаловали и двигаемся дальше. Но мы решили вызвать общественный резонанс, потому что вопрос долго уже не решается. Мы реально переживаем, боимся и молимся о том, чтобы это всё как можно скорее закончилось, потому что так жить просто уже невозможно», — поделился артист.