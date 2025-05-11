Беременная визажистка Галустяна эмоционально обратилась к журналистам

Михаил Галустян и Милена (Фото: Инстаграм* @mokomillo_)
Беременная визажистка Михаила Галустяна Милена Шевченко решила обратиться к журналистам, попросив их перестать распространять слухи. Соответствующее заявление девушка сделала в своем блоге.
«С Михаилом Сергеевичем меня связывали только рабочие отношения. Да, я работала в проекте в Африке, но это было более двух лет назад. И мой пост с фотографией, где я в положении, не имеет отношения к его личной жизни», — пояснила визажистка.
Милена попросила «прекратить распространять пустые, ни на чем не основанные сплетни». Девушка также призвала всех проявить уважение к Галустяну и к ее личной жизни.
Напомним, о разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. Актер сообщил об этом в личном блоге.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова