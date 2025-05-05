Беременную от Галустяна визажистку госпитализировали после новостей об их романе

Михаил Галустян и его бывшая жена Виктория (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Беременная от юмориста Михаила Галустяна визажистка Милена попала в больницу после того, как в интернете появилась информация, что отношения с ней могли стать причиной расставания шоумена с женой Викторией.
В личном блоге Милена опубликовала фото из клиники. На снимке она лежит под капельницей. Подробностей она не раскрыла, но отметила, что с ней и её ребёнком всё в порядке.
Также Милена обратилась к пользователям: она заявила, что связи между ней и Галустяном не было, и попросила отписаться всех, кто подписался только из-за сплетен в интернете.
Напомним, что в конце апреля Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в отечественном шоу-бизнесе. По словам артиста, к такому решению они пришли ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.
Читайте также:
«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна
«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
Также Милена обратилась к пользователям: она заявила, что связи между ней и Галустяном не было, и попросила отписаться всех, кто подписался только из-за сплетен в интернете.
Напомним, что в конце апреля Михаил Галустян сообщил о разводе с супругой Викторией. Известие вызвало широкий резонанс среди поклонников шоумена, ведь пара долгие годы считалась образцом семейного счастья в отечественном шоу-бизнесе. По словам артиста, к такому решению они пришли ещё год назад, но предпочитали держать подробности в тайне до настоящего момента.
Читайте также:
«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности
«Изо всех щелей начали орать»: Милена прокомментировала слухи о беременности от Галустяна
«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна
Анастасия Чубина