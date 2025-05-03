«Последовал примеру Петросяна»: предполагаемая любовница Галустяна заявила о беременности

Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @m_galustyan)
О разводе Михаила и Виктории Галустян стало известно 30 апреля 2025 года. Актер сообщил об этом в личном блоге.
О деталях развода — в материале «Радио 1».
Встреча Михаила и Виктории произошла в 2003 году в краснодарском ночном клубе, на сцене которого юморист выступал с гастролями. 17-летняя Виктория тогда не сразу ответила взаимностью Галустяну. Михаил же не собирался сдаваться. Роман между молодыми людьми стремительно развивался. Спустя четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Мероприятие было грандиозным, а клятвы шоумена — торжественными. В первую очередь Михаил обещал жене «вечную любовь», передает «Пятый канал».
Стоит отметить, что семейная жизнь поначалу была крайне нелегкой. Когда Галустян только начинал свою карьеру в КВН, денег едва хватало на жизнь. Тем не менее, супруги становились только ближе друг к другу. Виктория старалась быть поддержкой и опорой для мужа и никогда не переставала верить в него. Затем семья переехала в Москву, спустя время на свет появились дочери Эстелла и Элина, а Михаил обрел успех в кино и на телеэкранах. Беспокоиться о финансах больше не нужно было. Но вскоре в браке появились новые проблемы. Чтобы решить их, комик старался проводить больше времени с семьей.
Супруги не раскрывали деталей своей семейной жизни. Они описывали свой брак как союз, фундаментом которого являются взаимопонимание и поддержка.
Для Виктории муж был «стеной». Именно так она называла его в интернете. Еще в марте этого года Галустян трогательно поздравил супругу с днем рождения.
После новости о разводе Виктория Галустян некоторое время воздерживалась от комментариев. Недавно она убрала из шапки профиля в своем блоге подпись «Жена супермужа», удалила несколько фото с Михаилом и выложила нейтральный пост.
Некоторые пользователи давно заметили, что в отношениях Виктории и Михаила не всё гладко. Супруги давно не публиковали совместные фото. По мнению продюсера Сергея Дворцова, Виктория давно перестала «бегать» за своим бывшим мужем.
Певица Наталья Штурм предположила, что Галустян решил последовать примеру юмориста Евгения Петросяна.
Недавно шоумену припомнили, как несколько лет назад он, находясь в самолете в компании неизвестной девушки, настойчиво просил фанатов «не снимать его в неподходящий момент». На просьбы о фотографии Михаил отвечал нецензурной бранью, нервничал и повышал голос. Источник, близкий к Галустяну, уже тогда заявлял, что он давно не живет с супругой, а публичные признания в любви являются фарсом.
Информацию о том, что артист системно изменял своей жене, начали распространять многие Telegram-каналы. Администраторы публиковали анонимное сообщение, автор которого утверждал, что особенно близка к Галустяну была его личная визажистка Милена. Впервые Михаил встретил девушку на съемках проекта «Новые звезды в Африке» несколько лет назад. С тех пор она работала только с ним.
Милена не состоит в официальных отношениях. На днях она объявила о том, что ждет ребенка, а личность отца раскрывать не стала. Фото с обнаженным животом девушка опубликовала сразу после того, как Галустян сделал публичное заявление о разводе. Эта череда совпадений натолкнула пользователей на мысли о том, что девушка беременна от Галустяна. Комик же не торопится опровергать или подтверждать эти слухи.
При этом в аккаунте Милены Михаил мелькал постоянно. Под одним из снимков подруга визажистки оставила следующий комментарий: «Очень подходите друг другу». Удалять его Милена не стала.
О том, что девушка слишком близка со своим работодателем, начали говорить еще во времена съемок «Звезды в Африке». По мнению аудитории, девушка общалась с Галустяном слишком фривольно. Примечательно, что за последние полгода актер сильно изменился. Комик внезапно пошел в зал, похудел и сменил прическу.
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«Первая и единственная любовь»
Встреча Михаила и Виктории произошла в 2003 году в краснодарском ночном клубе, на сцене которого юморист выступал с гастролями. 17-летняя Виктория тогда не сразу ответила взаимностью Галустяну. Михаил же не собирался сдаваться. Роман между молодыми людьми стремительно развивался. Спустя четыре года влюбленные сыграли свадьбу. Мероприятие было грандиозным, а клятвы шоумена — торжественными. В первую очередь Михаил обещал жене «вечную любовь», передает «Пятый канал».
Стоит отметить, что семейная жизнь поначалу была крайне нелегкой. Когда Галустян только начинал свою карьеру в КВН, денег едва хватало на жизнь. Тем не менее, супруги становились только ближе друг к другу. Виктория старалась быть поддержкой и опорой для мужа и никогда не переставала верить в него. Затем семья переехала в Москву, спустя время на свет появились дочери Эстелла и Элина, а Михаил обрел успех в кино и на телеэкранах. Беспокоиться о финансах больше не нужно было. Но вскоре в браке появились новые проблемы. Чтобы решить их, комик старался проводить больше времени с семьей.
Виктория Штефанец (Галустян) и Михаил Галустян (Фото: Инстаграм* @victoriagalustyan)
Супруги не раскрывали деталей своей семейной жизни. Они описывали свой брак как союз, фундаментом которого являются взаимопонимание и поддержка.
«Вика, ты моя первая и единственная любовь. Спасибо за наших девочек и за всё, что мы прошли вместе», — писал Михаил в своем блоге в день 13-летия свадьбы.
Для Виктории муж был «стеной». Именно так она называла его в интернете. Еще в марте этого года Галустян трогательно поздравил супругу с днем рождения.
Галустян последовал примеру Петросяна
После новости о разводе Виктория Галустян некоторое время воздерживалась от комментариев. Недавно она убрала из шапки профиля в своем блоге подпись «Жена супермужа», удалила несколько фото с Михаилом и выложила нейтральный пост.
«В мире, где так много информации и событий каждый день, важно побыть наедине с собой и своими мыслями», — написала Виктория.
Некоторые пользователи давно заметили, что в отношениях Виктории и Михаила не всё гладко. Супруги давно не публиковали совместные фото. По мнению продюсера Сергея Дворцова, Виктория давно перестала «бегать» за своим бывшим мужем.
«Все прекрасно знают, что он ловелас. Так что не исключено, что это новый роман», — выразил мнение Дворцов в беседе с Woman.ru.
Певица Наталья Штурм предположила, что Галустян решил последовать примеру юмориста Евгения Петросяна.
«Михаил Галустян был лично для меня каким-то островком стабильности и порядочности в этом мире. Чисто визуально хотя бы. Ни в скандалах, ни в адюльтерах замечен не был. Что случилось-то? Неужели горячий армянский мужчина нашел свою Таню Брухунову?» — заявила исполнительница.
Кто стал новой избранницей Галустяна
Недавно шоумену припомнили, как несколько лет назад он, находясь в самолете в компании неизвестной девушки, настойчиво просил фанатов «не снимать его в неподходящий момент». На просьбы о фотографии Михаил отвечал нецензурной бранью, нервничал и повышал голос. Источник, близкий к Галустяну, уже тогда заявлял, что он давно не живет с супругой, а публичные признания в любви являются фарсом.
Информацию о том, что артист системно изменял своей жене, начали распространять многие Telegram-каналы. Администраторы публиковали анонимное сообщение, автор которого утверждал, что особенно близка к Галустяну была его личная визажистка Милена. Впервые Михаил встретил девушку на съемках проекта «Новые звезды в Африке» несколько лет назад. С тех пор она работала только с ним.
Михаил Галустян и Милена (Фото: Инстаграм* @mokomillo_)
Милена не состоит в официальных отношениях. На днях она объявила о том, что ждет ребенка, а личность отца раскрывать не стала. Фото с обнаженным животом девушка опубликовала сразу после того, как Галустян сделал публичное заявление о разводе. Эта череда совпадений натолкнула пользователей на мысли о том, что девушка беременна от Галустяна. Комик же не торопится опровергать или подтверждать эти слухи.
При этом в аккаунте Милены Михаил мелькал постоянно. Под одним из снимков подруга визажистки оставила следующий комментарий: «Очень подходите друг другу». Удалять его Милена не стала.
О том, что девушка слишком близка со своим работодателем, начали говорить еще во времена съемок «Звезды в Африке». По мнению аудитории, девушка общалась с Галустяном слишком фривольно. Примечательно, что за последние полгода актер сильно изменился. Комик внезапно пошел в зал, похудел и сменил прическу.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова