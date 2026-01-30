Беременная звезда «Трудных подростков» Мила Ершова поразила публику на «Золотом орле»
Мила Ершова, известная по сериалу «Трудные подростки», впервые появилась на публике после того, как сообщила о беременности. Об этом сообщает Super.
Актриса вместе с мужем Святославом Рогожаном вышла на красную дорожку Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл».
Мила позировала фотографам в свободном изумрудном платье, которое подчеркнуло её округлившийся живот, а супруг выбрал классический костюм.
Напомним, пара была однокурсниками и прославилась после выхода сериала в 2019 году, а в 2024 году официально оформила брак. Помимо «Трудных подростков», Ершова снялась в таких проектах, как «Аутсорс» и «Плейлист волонтёра» с Иваном Янковским.
