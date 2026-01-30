Беременная звезда «Трудных подростков» Мила Ершова поразила публику на «Золотом орле»

30 января 2026, 22:05

Актриса Мила Ершова впервые вышла в свет с округлившимся животом

Мила Ершова с мужем (Фото: Instagram* / @_milache)

Мила Ершова, известная по сериалу «Трудные подростки», впервые появилась на публике после того, как сообщила о беременности. Об этом сообщает Super.