Достижения.рф

Кондитер Ренат Агзамов официально развёлся с матерью сына

Кондитер Ренат Агзамова развёлся с супругой после двух лет ожидания
Ренат Агзамов (Фото: Instagram* / @renat_agzamov)

Кондитер Ренат Агзамов официально завершил бракоразводный процесс с Валерией, матерью своего сына Тимура. Об этом сообщает Super.



Супруга подала на развод ещё в 2024 году, но подтверждение о завершении бракоразводного процесса появилось только сейчас на сайте столичных судов.

Пара познакомилась, когда Агзамов занимался выездным ресторанным обслуживанием, а Валерия работала менеджером в компании, у которой кондитер арендовал оборудование для шоколадного фонтана. Сын Тимур получил имя в честь брата Рената.

Стоит отметить, что в 2019 году Агзамов оказался в центре скандала: Наталья Джурило заявила о насилии с его стороны. Кондитер отверг обвинения, утверждая, что лишь помогал женщине финансово во время болезни. Суд встал на сторону Агзамова, а Джурило позднее была осуждена по обвинению в шантаже и угрозах на 7,5 лет колонии.

Читайте также:

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0