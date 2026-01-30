Кондитер Ренат Агзамов официально развёлся с матерью сына
Кондитер Ренат Агзамов официально завершил бракоразводный процесс с Валерией, матерью своего сына Тимура. Об этом сообщает Super.
Супруга подала на развод ещё в 2024 году, но подтверждение о завершении бракоразводного процесса появилось только сейчас на сайте столичных судов.
Пара познакомилась, когда Агзамов занимался выездным ресторанным обслуживанием, а Валерия работала менеджером в компании, у которой кондитер арендовал оборудование для шоколадного фонтана. Сын Тимур получил имя в честь брата Рената.
Стоит отметить, что в 2019 году Агзамов оказался в центре скандала: Наталья Джурило заявила о насилии с его стороны. Кондитер отверг обвинения, утверждая, что лишь помогал женщине финансово во время болезни. Суд встал на сторону Агзамова, а Джурило позднее была осуждена по обвинению в шантаже и угрозах на 7,5 лет колонии.
