Кондитер Ренат Агзамов официально развёлся с матерью сына

30 января 2026, 21:40

Кондитер Ренат Агзамова развёлся с супругой после двух лет ожидания

Ренат Агзамов (Фото: Instagram* / @renat_agzamov)

Кондитер Ренат Агзамов официально завершил бракоразводный процесс с Валерией, матерью своего сына Тимура. Об этом сообщает Super.