Любовь Толкалина впервые вышла на красную дорожку с дочерью Марией от Егора Кончаловского

30 января 2026, 21:20

Актриса Любовь Толкалина вспомнила о былых отношениях с Егором Кончаловским

Любовь Толкалина (Фото: Instagram* / @tolkalinaliuba)

Любовь Толкалина впервые за долгое время появилась на публичном мероприятии вместе с дочерью Марией, которую она родила от Егора Кончаловского. Об этом сообщает Super.





Мама и дочь прошли по красной дорожке церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орёл».



Напомним, Толкалина и Кончаловский прожили вместе более 20 лет, но так и не заключили официальный брак. По словам актрисы, дело было не в отсутствии готовности к семье. Пара рассталась в 2017 году.





«Он пришёл с брачным договором, а я хотела, чтобы он повёл меня в храм. Оскорбило ли это меня? Нет, я просто всё поняла. И ушла не потому, что меня там что-то оскорбило», — делилась Любовь.