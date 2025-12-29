Беременной блогерше Лерчек проведут операцию
Находящейся под домашним арестом блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее госпитализированной из-за угрозы выкидыша, будет проведена операция. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.
Валерию срочно доставили в больницу «Лапино», где завтра ей предстоит операция. С ребенком все в порядке, операция не имеет отношения к гинекологии, сообщил Дугин.
Адвокат отказался раскрыть подробности о причине операции.
Партнер Чекалиной и будущий отец ее ребенка Луис Сквиччиарини ранее написал в социальных сетях, что Валерию вчера госпитализировали из-за сильной боли в пояснице и угрозы прерывания беременности. Однако сейчас все в норме, и угрозы для ребенка больше нет.
