Беременной блогерше Лерчек проведут операцию

Госпитализированной из-за угрозы выкидыша Лерчек проведут операцию в «Лапино»
Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский)

Находящейся под домашним арестом блогерше Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее госпитализированной из-за угрозы выкидыша, будет проведена операция. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости ее адвокат Виктор Дугин.



Валерию срочно доставили в больницу «Лапино», где завтра ей предстоит операция. С ребенком все в порядке, операция не имеет отношения к гинекологии, сообщил Дугин.

Адвокат отказался раскрыть подробности о причине операции.

Партнер Чекалиной и будущий отец ее ребенка Луис Сквиччиарини ранее написал в социальных сетях, что Валерию вчера госпитализировали из-за сильной боли в пояснице и угрозы прерывания беременности. Однако сейчас все в норме, и угрозы для ребенка больше нет.

