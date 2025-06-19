«Беременность ей к лицу»: Диану Пожарскую и Ивана Янковского поздравляют с грядущим пополнением

19 июня 2025, 08:29

Поклонники актрисы Дианы Пожарской заподозрили ее во второй беременности

Диана Пожарская (Фото: Инстаграм*/dianapozharskaya)

Диану Пожарскую поздравляют в социальных сетях. Поклонники предполагают, что жена Ивана Янковского ожидает второго ребенка. Поводом для очередной волны слухов стали новые фотографии актрисы в белом платье, подчеркнувшем изменения фигуры.