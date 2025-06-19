«Беременность ей к лицу»: Диану Пожарскую и Ивана Янковского поздравляют с грядущим пополнением
Диану Пожарскую поздравляют в социальных сетях. Поклонники предполагают, что жена Ивана Янковского ожидает второго ребенка. Поводом для очередной волны слухов стали новые фотографии актрисы в белом платье, подчеркнувшем изменения фигуры.
В комментариях под постом пользователи активно обсуждают возможную беременность: «Ну точно в положении, поздравляю», «Какая же она красивая, да и беременность ей к лицу, мои поздравления». Некоторые также отмечали, что, если девушка и правда во второй раз готовится стать матерью, срок еще небольшой. Однако неизвестно, в чем же действительно дело: в грядущем пополнении, паре набранных килограммов или определенном ракурсе.
На данный момент звездная пара никак не прокомментировала домыслы фанатов. Напомним, Диана и Иван стали родителями летом 2021 года. На свет появился сын Олег, названный в честь дедушки актера.
*Запрещен в РФ
Читайте также: