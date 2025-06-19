«Не ценишь, какая у тебя интересная мама»: Виктория Боня пожаловалась на шок от нежелания дочери проводить с ней время

19 июня 2025, 07:03

Дочь Анджелина шокировала Викторию Боню словами о нежелании проводить с ней время

Виктория Боня с дочерью Анжелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)

Виктория Боня потрясена тем, что ее 13-летняя дочь Анджелина предпочитает друзей совместному времени с матерью. В личном блоге телезвезда поделилась болью от чувства, что отдаляется от дочки все больше, чем старше та становится.





Экс-участница «Дома-2» и «Выжить в Дубае. Возвращение», воспитывающая Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, после восхождения на Эверест старается огромное количество времени проводить с дочерью. Однако временами девочка не разделяет ее энтузиазма.



Боня пожаловалась, что раньше Анджелина звала ее повсюду, а теперь Виктория сама «бегает» за ней.



Виктория Боня с дочерью Анжелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)



«Моя боль. Девочкам-подросткам становится неинтересно с мамами. Они хотят больше времени проводить с друзьями. Раньше она постоянно меня звала, а теперь все наоборот», — посетовала звезда.

Виктория Боня с дочерью Анжелиной (Фото: Instagram* @victoriabonya)



«Ты не ценишь, какая у тебя молодая, интересная и умная мама», — в шутку возмутилась решению дочери Виктория.