«Не ценишь, какая у тебя интересная мама»: Виктория Боня пожаловалась на шок от нежелания дочери проводить с ней время
Дочь Анджелина шокировала Викторию Боню словами о нежелании проводить с ней время
Виктория Боня потрясена тем, что ее 13-летняя дочь Анджелина предпочитает друзей совместному времени с матерью. В личном блоге телезвезда поделилась болью от чувства, что отдаляется от дочки все больше, чем старше та становится.
Экс-участница «Дома-2» и «Выжить в Дубае. Возвращение», воспитывающая Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, после восхождения на Эверест старается огромное количество времени проводить с дочерью. Однако временами девочка не разделяет ее энтузиазма.
Боня пожаловалась, что раньше Анджелина звала ее повсюду, а теперь Виктория сама «бегает» за ней.
«Моя боль. Девочкам-подросткам становится неинтересно с мамами. Они хотят больше времени проводить с друзьями. Раньше она постоянно меня звала, а теперь все наоборот», — посетовала звезда.Спросив, почему дочь «избегает» ее общества, Боня получила следующий ответ: подруги кажутся Анджелине «забавными и легкими», с ними проще, и они дают лучшие советы.
Виктория предложила вместе посмотреть фильм или записать видео, но получила категорический отказ. Как оказалось, Анджелина стесняется сверстников, особенно переживая за мнение мальчиков, которые могут высмеять ее за контент с мамой. На просьбу Бони взять ее в компанию своих подруг девочка тоже ответила «ни за что».
«Ты не ценишь, какая у тебя молодая, интересная и умная мама», — в шутку возмутилась решению дочери Виктория.При этом Анджелина все еще очень тепло относится к своей маме, несмотря на «переходный возраст». Что бы она не говорила, а девочка часто появляется в постах матери, шутливо позирует вместе с ней и скромно красуется на камеру.
*Деятельность Meta (Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ