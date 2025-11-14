Беременность Лерчек может смягчить приговор: адвокаты раскрыли детали
Сегодня стало известно, что блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снова беременна. Telegram-канал «Звездач» выяснил, как это скажется на её уголовном деле.
Адвокат Янита Цвик подтвердила: беременность будет учтена судом как смягчающее обстоятельство. Она подчеркнула, что положение блогерши не избавляет от ответственности, но способно снизить строгость наказания.
Юрист Александр Мугин также отметил, что беременность не отменяет обвинений, но может повлиять на режим: суду и следствию необходимо учитывать состояние здоровья обвиняемой. Поэтому вероятность более мягкой меры пресечения — например, отказа от ареста или продления домашнего ареста — действительно возрастает. При этом, если вина будет доказана, приговор всё равно вступит в силу — возможна лишь отсрочка или сокращение срока наказания.
Так, беременность не «спасёт» Лерчек, но существенно смягчит последствия дела.
