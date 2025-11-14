Беременность Лерчек может смягчить приговор: адвокаты раскрыли детали

14 ноября 2025, 12:13

Четвёртый ребёнок Лерчек повлияет на наказание — но не спасёт от суда

Лерчек (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Сегодня стало известно, что блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, снова беременна. Telegram-канал «Звездач» выяснил, как это скажется на её уголовном деле.