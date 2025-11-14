«Мы давно это обсудили»: Мария Погребняк высказалась о четвёртой беременности Лерчек

14 ноября 2025, 12:02

Мария Погребняк раскрыла детали четвёртой беременности Лерчек

Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк прокомментировала сообщения о четвёртой беременности Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.





В своём Telegram-канале она заявила, что для неё это не стало сюрпризом.





«Беременность Лерчек — не новость! Мы уже давно это обсудили», — сказала Мария.

«Она, говорят, специально забеременела, чтобы смягчение получить», — добавил Иващенко.