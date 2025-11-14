Достижения.рф

«Мы давно это обсудили»: Мария Погребняк высказалась о четвёртой беременности Лерчек

Мария Погребняк раскрыла детали четвёртой беременности Лерчек
Мария Погребняк (Фото: Instagram* / @mariapoga_)

Мария Погребняк прокомментировала сообщения о четвёртой беременности Валерии Чекалиной, известной как Лерчек.



В своём Telegram-канале она заявила, что для неё это не стало сюрпризом.

«Беременность Лерчек — не новость! Мы уже давно это обсудили», — сказала Мария.
В публикации Погребняк привела фрагмент шоу «Духовка», где обсуждалась личная жизнь Чекалиной. В беседе участвовали сама Мария, её подруга Алана Мамаева, телеведущий Гера Иващенко и другие медийные гости.

Во время обсуждения Иващенко заявил, что Лерчек якобы ждёт ребёнка от любовника — танцора, и что на эти отношения ранее намекал бывший супруг блогера Артём Чекалин.

«Она, говорят, специально забеременела, чтобы смягчение получить», — добавил Иващенко.
Погребняк ответила, что даже она с подругами о таких сплетнях не слышала.

Софья Метелева

