25 ноября 2026, 20:52

МакSим рассказала, что пока не готова взять под опеку ребёнка из детского дома

Марина Абросимова (Фото: Telegram @marina_maksim)

Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в интервью kp.ru рассказала, что пока не готова взять под опеку ребёнка из детского дома.





Артистка уточнила, что в будущем очень хотела бы усыновить малыша, однако сейчас не готова к этому шагу.

«Я не отказываюсь от этой мысли, просто пока судьба не благословляет меня на этот шаг. Я считаю, что такие решения должны приходить в своё время, когда ты внутренне чувствуешь, что готов к этому», — отметила певица.