«Судьба не благословляет»: МакSим объяснила, что мешает ей усыновить ребёнка
МакSим рассказала, что пока не готова взять под опеку ребёнка из детского дома
Певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в интервью kp.ru рассказала, что пока не готова взять под опеку ребёнка из детского дома.
Артистка уточнила, что в будущем очень хотела бы усыновить малыша, однако сейчас не готова к этому шагу.
«Я не отказываюсь от этой мысли, просто пока судьба не благословляет меня на этот шаг. Я считаю, что такие решения должны приходить в своё время, когда ты внутренне чувствуешь, что готов к этому», — отметила певица.Известно, что у МакSим две дочери. Старшую она родила в 2009 году. Младшая появилась в 2014 году. Отмечается, что Абросимова и раньше заявляла о желании иметь ещё одного ребёнка в семье. Тогда она твёрдо склонялась к тому, что если в семье появится малыш, то он будет приёмным.