Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой

Мария Стерникова (Фото: РИА Новости/РИА Новости)
Актрисе с печальной судьбой, пережившей три брака, присущи милота, доброта, нежность и талант.
Она посвятила всю свою жизнь искусству, но так и не смогла найти личное счастье. Подробнее о жизни и судьбе Марии Стерниковой читайте в материале «Радио 1».
Мать Марии работала гримером в театре и часто брала дочь с собой на работу. Девочка была очарована закулисной атмосферой, костюмами и прическами актеров. Она любила заучивать понравившиеся роли и, вставая на табурет, декламировала их перед матерью. Окружающие восхищались её талантами и предсказывали ей блестящее будущее.
Когда Мария подросла, она без колебаний подала документы в Школу-студию МХАТ и успешно поступила. После окончания учебы она начала свою карьеру в Маленьком театре и вскоре получила несколько предложений сняться в кино.
Дебютировав на экране с ролью интеллигентной Лидии Сергеевны в фильме «Мимо окон идут поезда», она продолжила свою карьеру с работой в картине «Рано утром». Особенно запомнился ей фильм «Нежность».
В общей сложности на её счету 16 кинолент. Хотя большинство ролей были второстепенными, она смогла проявить себя и стать узнаваемой.
Среди наиболее ярких фильмов с её участием выделяются «Ожидание» и «Мальчик со шпагой». Однако одной из самых запоминающихся её ролей стала медсестра Шурочка из детского сериала «Гостья из будущего». В последний раз она появилась на экране в фильме «Доки», который вышел в 2009 году.
Что касается театра, то здесь она чувствовала себя иначе. У неё была возможность вносить свои изменения в образы, так как режиссеры предоставляли ей полную свободу для творчества. Это позволение экспериментировать приносило ей удовлетворение и вдохновение.
Мария великолепно исполнила роли в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Доходное место», «Униженные и оскорбленные» и «Ревнивая к себе самой». Каждое выступление становилось для неё настоящим праздником, и только на сцене она могла глубоко прочувствовать своих персонажей, передавая зрителям их эмоции и переживания.
Надежным спутником стал Алексей Стычкин, студент иняза, который не имел отношения к искусству и мечтал стать переводчиком. После свадьбы молодожены уехали в Иран, где жизнь Марии кардинально изменилась: она стала домохозяйкой и сосредоточилась на воспитании дочери Кати.
В 1969 году пара вернулась в СССР, и актрисе предложили роль в фильме «Спеши строить дом». Алексей отправился в командировку в США и уговаривал Машу поехать с ним, но она отказалась.
По мере завершения съемок стало очевидно, что они не могут жить друг без друга. Их чувства становились всё глубже, а прежние обязательства постепенно отходили на второй план.
Что касается дипломата, то он был в шоке, когда вернулся из долгой командировки и обнаружил, что его жена беременна.
Лия, гордая и независимая, не стала удерживать неверного мужа и покинула квартиру, молча собрав свои вещи. Вскоре после этого Носик привел в дом новую женщину с ребенком, и они образовали семью. Через несколько месяцев Мария Стерникова родила Носику сына Сашу.
Кроме того, у него была серьезная зависимость от алкоголя, что лишь усугубляло их проблемы. Патологическая жажда приключений и любовь к вечеринкам отвлекали его от забот о семье. Мария ощущала, как их брак постепенно рушится.
Брак Марии Стерниковой и Валерия Носика продлился 9 лет. Она часто беспокоилась о муже, проводя вечера в одиночестве, куря сигареты и ожидая его возвращения. После расставания Мария сосредоточилась на воспитании детей и своей карьере в театре, где познакомилась с Алексом Кудиновичем, который был младше её на семь лет.
Третий брак Марии многие считали неравным, но именно этот союз подарил актрисе долгожданное счастье. Алексей носил её на руках, проявляя внимание и исполняя все её желания и капризы. Однако вместе с этим счастьем в их дом пришли и трудности.
Несмотря на поддержку родных и попытки лечения, к 2010 году она полностью прекратила карьеру. Сын Александр нанял сиделку для ухода за ней, но болезнь продолжала прогрессировать. Мария не дожила до своего 80-летнего юбилея и скончалась в 2023 году.
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Предсказывали ей блестящее будущееМария Стерникова, родившаяся в 1944 году в Москве, с раннего детства была очень близка к своей матери. В послевоенные годы столица была переполнена приезжими, и оставлять малышку дома было невозможно, особенно учитывая, что семья жила в неблагополучном районе.
Мать Марии работала гримером в театре и часто брала дочь с собой на работу. Девочка была очарована закулисной атмосферой, костюмами и прическами актеров. Она любила заучивать понравившиеся роли и, вставая на табурет, декламировала их перед матерью. Окружающие восхищались её талантами и предсказывали ей блестящее будущее.
Фото: iStock/lena_volo
Когда Мария подросла, она без колебаний подала документы в Школу-студию МХАТ и успешно поступила. После окончания учебы она начала свою карьеру в Маленьком театре и вскоре получила несколько предложений сняться в кино.
Дебютировав на экране с ролью интеллигентной Лидии Сергеевны в фильме «Мимо окон идут поезда», она продолжила свою карьеру с работой в картине «Рано утром». Особенно запомнился ей фильм «Нежность».
Не хватает возможностей для самовыраженияМария Стерникова испытывала удовольствие от съемок в кино, однако с сожалением отмечала, что ей не хватает возможностей для самовыражения. После исполнения роли Лены актриса исчезла с экранов на три года, вернувшись лишь в фильме «Спеши строить дом».
В общей сложности на её счету 16 кинолент. Хотя большинство ролей были второстепенными, она смогла проявить себя и стать узнаваемой.
Среди наиболее ярких фильмов с её участием выделяются «Ожидание» и «Мальчик со шпагой». Однако одной из самых запоминающихся её ролей стала медсестра Шурочка из детского сериала «Гостья из будущего». В последний раз она появилась на экране в фильме «Доки», который вышел в 2009 году.
Фото: iStock/juanrvelasco
ТеатрНесмотря на множество предложений, Мария была известна своей избирательностью. Она не желала застревать в одном амплуа, ограничиваясь только образами учительниц. С удовольствием принимала интересные предложения, позволяющие ей проявить себя в ролях мачехи, врача или судьи.
Что касается театра, то здесь она чувствовала себя иначе. У неё была возможность вносить свои изменения в образы, так как режиссеры предоставляли ей полную свободу для творчества. Это позволение экспериментировать приносило ей удовлетворение и вдохновение.
Мария великолепно исполнила роли в таких спектаклях, как «Горе от ума», «Доходное место», «Униженные и оскорбленные» и «Ревнивая к себе самой». Каждое выступление становилось для неё настоящим праздником, и только на сцене она могла глубоко прочувствовать своих персонажей, передавая зрителям их эмоции и переживания.
ЛюбовьОтношения актрисы с противоположным полом долгое время не складывались. Она была симпатичной и доверчивой, но постоянно влюблялась в неподходящих мужчин.
Надежным спутником стал Алексей Стычкин, студент иняза, который не имел отношения к искусству и мечтал стать переводчиком. После свадьбы молодожены уехали в Иран, где жизнь Марии кардинально изменилась: она стала домохозяйкой и сосредоточилась на воспитании дочери Кати.
Фото: iStock/itsmejust
В 1969 году пара вернулась в СССР, и актрисе предложили роль в фильме «Спеши строить дом». Алексей отправился в командировку в США и уговаривал Машу поехать с ним, но она отказалась.
«Я актриса! Что я там делать буду? Я хочу работать и развиваться в Москве», — был ее ответ.
Новый романКоллега по съемкам Валерий Носик проявил к ней доброжелательность и вежливость. В первый день знакомства он подарил ей букет ромашек, что тронуло всю съемочную группу. Однако Мария осталась равнодушной, ведь Носик был женат на талантливой актрисе Лии Ахеджаковой, а сама Стерникова тоже не была свободна.
По мере завершения съемок стало очевидно, что они не могут жить друг без друга. Их чувства становились всё глубже, а прежние обязательства постепенно отходили на второй план.
Что касается дипломата, то он был в шоке, когда вернулся из долгой командировки и обнаружил, что его жена беременна.
«И это был трагический момент. Леша, увидев мой живот, переменился в лице. Для него это была неожиданность и, видимо, болезненная. После этого мы и развелись. Самое интересное, что в моем паспорте стоят два штампа — о разводе и замужестве — одним и тем же числом», — рассказала актриса в одном из своих интервью.
Лия, гордая и независимая, не стала удерживать неверного мужа и покинула квартиру, молча собрав свои вещи. Вскоре после этого Носик привел в дом новую женщину с ребенком, и они образовали семью. Через несколько месяцев Мария Стерникова родила Носику сына Сашу.
Фото: iStock/v_zaitsev
Не идеальный супругК сожалению, Валерий Носик оказался далеко не идеальным супругом. Их семейная жизнь с самого начала не складывалась. Актер погрузился в свою карьеру и совершенно забыл о своих обязанностях как отца и мужа. Каждый год на экраны выходило несколько его фильмов, в то время как дома нарастала настоящая драма.
Кроме того, у него была серьезная зависимость от алкоголя, что лишь усугубляло их проблемы. Патологическая жажда приключений и любовь к вечеринкам отвлекали его от забот о семье. Мария ощущала, как их брак постепенно рушится.
Брак Марии Стерниковой и Валерия Носика продлился 9 лет. Она часто беспокоилась о муже, проводя вечера в одиночестве, куря сигареты и ожидая его возвращения. После расставания Мария сосредоточилась на воспитании детей и своей карьере в театре, где познакомилась с Алексом Кудиновичем, который был младше её на семь лет.
Подарил актрисе долгожданное счастьеМужчина проявлял заботу, много времени проводил с её сыном, фактически заменив ему отца. Тем временем Екатерина стала отдаляться от матери, живя с семьей Стычкина и мечтая о жизни в Америке.
Третий брак Марии многие считали неравным, но именно этот союз подарил актрисе долгожданное счастье. Алексей носил её на руках, проявляя внимание и исполняя все её желания и капризы. Однако вместе с этим счастьем в их дом пришли и трудности.
БолезньМария Стерникова столкнулась с тяжелыми испытаниями на работе, когда болезнь Альцгеймера начала сказываться на её памяти и выступлениях.
Несмотря на поддержку родных и попытки лечения, к 2010 году она полностью прекратила карьеру. Сын Александр нанял сиделку для ухода за ней, но болезнь продолжала прогрессировать. Мария не дожила до своего 80-летнего юбилея и скончалась в 2023 году.
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Дарья Осипова