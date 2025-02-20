Беременность от любовника, муж-алкоголик и серьезное заболевание: как сложилась жизнь знаменитой актрисы Марии Стерниковой

Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который примадонна приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомиллионную стоимость. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.