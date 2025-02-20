Любимая девушка и собственный бизнес: почему в семье Орбакайте произошел раскол

Жизнь Наталии Гулькиной на первый взгляд напоминает сказку. Она была солисткой группы «Мираж», собирала полные стадионы, а затем начала сольную карьеру. Однако за этой яркой внешностью скрываются трагедии, предательства, насилие и даже конфликты с Пугачевой. Подробности – в материале «Радио 1».