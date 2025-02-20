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Любимая девушка и собственный бизнес: почему в семье Орбакайте произошел раскол

Сыновья Орбакайте Дени и Никита поругались из-за переезда
Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*/orbakaite_k)

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*/orbakaite_k)

Сыновья Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Дени Байсаров поругались, потому что живут в разных странах. Как пишет Popcake, Пресняков уговаривал брата уехать в США, но тот отказался из-за собственноручно построенного бизнеса и любимой девушки.
«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», — сказано в публикации.

Что касается бизнеса Байсарова, тот понес серьезные убытки в 2023 году. Младший сын певицы возглавляет ивент-агентство «Аутерра».

Ранее сообщалось, как живет певица Наталия Гулькина.

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Терпела измены и делала аборты по воле мужа: как живет экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина и в чем она упрекнула Пугачеву
20 февраля 2025, 15:41

Наталия Гулькина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Жизнь Наталии Гулькиной на первый взгляд напоминает сказку. Она была солисткой группы «Мираж», собирала полные стадионы, а затем начала сольную карьеру. Однако за этой яркой внешностью скрываются трагедии, предательства, насилие и даже конфликты с Пугачевой. Подробности – в материале «Радио 1».

Аборт в 15 и путь к известности


Наталия Гулькина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)


Каждый день 15-летняя студентка училища связи добиралась на метро до Таганки, проезжая станцию «Октябрьская». У ворот она ждала подругу, а неподалеку всегда стоял парень в бело-синей куртке, ожидая своего друга. Сначала Наташа не запомнила его лицо, но вскоре поняла, что ей хочется хотя бы мельком встретиться с ним взглядами.

Вскоре Наталия познакомилась с молодым человеком. Завязался роман, который привел к неожиданной беременности. Несмотря на обещания парня помогать с малышом, было принято решение сделать аборт. После этого парень охладел к бывшей возлюбленной. Сергей позже осознал свою ошибку и начал умолять ее о прощении. Девушка решила дать ему второй шанс, особенно после его обещаний, что они создадут семью и у них будет много детей. Однако вскоре Сергея призвали в армию.

Первые месяцы Наташа писала ему теплые письма, но за полгода до его демобилизации она устроилась на практику, где познакомилась с молодым инженером Николаем Гулькиным. Вскоре он сделал ей предложение, и Наташа согласилась.

После окончания училища ей представилась возможность присоединиться к группе «Мираж», что стало переломным моментом в ее жизни. Именно там она смогла раскрыть свой талант и добиться известности на всю страну.

Избиения и финансовые проблемы


По одной из версий, Николай Гулькин не только уставал от постоянной занятости жены, но и имел проблемы с алкоголем, что выливалось в агрессию. Второй брак оказался еще более несчастливым: концертный директор Константин Терентьев не только изменял Наташе, но и заставлял ее делать аборты. Певица прощала ему многое и полностью доверяла ему, что в итоге привело к финансовым проблемам и банкротству.

Позже поклонники артистки заметили, что судьба обошлась с Терентьевым жестоко: он так и не нашел личного счастья и умер от инсульта на улице спустя десять лет.

В 2022 году в программе «Звезды сошлись» артистка представила своего нового избранника — Рамзеса Тлякодугова. Бодибилдер, младший на 13 лет, вновь пробудил в певице любовь к себе и спорту, что создало больше точек соприкосновения в их отношениях.

Обвинения в адрес Пугачевой


Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

В 2021 году в интервью Елене Ханге она отметила, что для достижения успеха в музыкальной индустрии недостаточно лишь таланта — важны связи, финансовые ресурсы и поддержка звезд первой величины. При этом Гулькина подчеркивала, что лично ей Пугачева не мешала.

«Нет честности и справедливости в том, что кто-то просто приходит и становится звездой. Ранее я, как наивная девушка, верила в это. Думала, что если я хорошо пою, Алла Борисовна меня услышит и поможет. Но на самом деле все обстоит иначе! Я знаю множество певиц, которых заметила Алла Борисовна, но они так и не добились успеха. Кто-то может сказать, что это миф. Но это не так! Все знают, что когда-то Кобзон решал, кому быть на сцене, а кому — нет. Алла имеет огромное влияние и может одним звонком решить судьбу человека на Первом канале», — заявила артистка.

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«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери
Балерина Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери потратят не менее 10 млн
20 февраля 2025, 15:33

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о свадьбе дочери Ариадны и ее парня Никиты. Торжества, по ее словам, пройдут в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, дата назначена на конец апреля, а на праздник планируется потратить не менее 10 миллионов рублей.
Волочкова также добавила, что на свадьбе не будет ни прессы, ни знаменитостей, так как Ариадна выступила против.
«Я, конечно, очень рада за Ариадну. И новости о свадьбе — не слухи, мы в самом деле готовимся к этой церемонии. Она пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге. Это будет роскошная свадьба в особняке Мясникова. <…> Сама Ариша против, она не любит прессу. А я не хочу никого из звезд там видеть, это праздник моего ребенка, не хочу его как-либо омрачать. На сам праздник мы потратим не менее 10 миллионов рублей», — рассказала балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра также похвалилась, что платье для Ариадны будет шить та же портная, которая создавала балетные наряды Волочковой — Ирина Волкова. Сама балерина придет на свадьбу в образе от дизайнера Джамала Махмудова.
«Я буду в золотом платье, представляете? Словом, мы с размахом отметим этот день: две Волочковы — это сила», — подчеркнула она.
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«Трудно строить планы в 80 лет»: Лоза поздравил Антонова с юбилеем
Юрий Лоза поздравил Антонова с юбилеем и пожелал ему здоровья
20 февраля 2025, 15:26

Юрий Лоза (фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов)

Композитор Юрий Лоза поздравил народного артиста России Юрия Антонова с юбилеем и пожелал ему здоровья. В беседе с NEWS.ru он также пожелал композитору творческой потенции, добавив, что в 80 лет трудно строить планы.
«Ну, во-первых, вы же поймите, я бы пожелал ему здоровья. Самое главное в таком возрасте желают человеку. Трудно, конечно, строить планы в этом возрасте. Есть такая поговорка: «Если хочешь рассмешить Господа Бога, расскажи ему о своих планах». Но все-таки думаю, что не лишним будет пожелать ему творческой потенции», — поделился Лоза.
Музыкант также упомянул о большом вкладе Антонова в музыку, назвав его одним из основных российских мелодистов. Композитор, подчеркнул он, написал «кучу хороших песен».

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20 февраля 2025, 15:17

Валерий Гаркалин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Валерий Гаркалин обожаем миллионами поклонников за комедийный талант. Звезда 90-х исполнил главные роли в фильмах «Катала», «Белые одежды», «Ширли-мырли» и многих других.
О том, как сложилась жизнь актера, правдивы ли слухи о его многочисленных романах и какие скандалы связаны с его именем — в материале «Радио 1».

Биография


Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве. Отец будущего актера заведовал мастерской, а мать трудилась кассиром в столовой. После окончания средней школы, по настоянию отца, Валерий пошел работать слесарем на завод. Затем Гаркалина забрали в армию, а после службы на завод он уже не вернулся.

Вскоре он поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных. Учился на факультете кукольного искусства у Леонида Хаита и Сергея Образцова.

В 1978 году выпускники курса создали театр на колесах «Люди и куклы». Театр был очень популярен в конце 1970-х и в 1980-е годы. Гаркалин объездил с ним весь Советский Союз. Через шесть лет он начал служить в Центральном театре кукол у Образцова. В 1988 году окончил ГИТИС. На сцене Валерий успешно грал различные роли.

По словам артиста, отец за всю жизнь не сказал ни одного одобрительного слова по поводу его работ. Лишь после смерти родителя сестра показала Валерию коллекцию газетных вырезок, которые собирал Борис Алексеевич. Там были все успехи его сына, когда-либо освещавшиеся в СМИ.

Карьера


Валерий Гаркалин начал сниматься в кино в 1989 году. Кинодебютом актера стал криминальный фильм Сергея Бодрова-старшего «Катала». Артисту достался главный образ — он сыграл Алексея Грекова по прозвищу Грек, который ради спасения любимой женщины решается на преступление.

После этой роли Валерия начали узнавать на улицах и в метро. В 1991 году с участием Гаркалина на экраны вышел фильм «Царь Иван Грозный» по мотивам повести Алексея Толстого «Князь Серебряный».

Далее на экранах появилась картина «Белые одежды». Примечательно, что эта работа признана лучшей ролью Гаркалина.

Стоит отметить, что по-настоящему известным артист стал после выхода комедийной кинокартины «Ширли-мырли» Владимира Меньшова. Актер сыграл в фильме сразу нескольких персонажей. За участие в съемках Валерий получил необычный приз. На петербургской программе Сергея Шолохова «Тихий дом» Гаркалина признали лучшим актером года и вручили бриллиантовые запонки — точную копию утерянных запонок Николая II.

Валерий Гаркалин (Фото: кадр из фильма «Ширли-мырли»)

Его последними работами стало продюсирование комедии «Хандра» и роль тезки в мелодраме Владимира Виноградова «Живи своей жизнью».

Личная жизнь


Валерий Гаркалин был женат один раз. С Екатериной он познакомился в Гнесинке. Влюбленные поженились в 1978 году.

«Я учился на третьем курсе, репетировал на сцене театра кукол роль Грэя в «Алых парусах», а Катя, работавшая у нас педагогом, сидела в пустом зале. Артисту нужен зритель, и я стал обращаться к ней. После одного моего монолога Катя расплакалась. Я был потрясен. Подумал: какая же необыкновенная душа у этой девушки», — вспоминал артист.

Довольно быстро он понял, что Екатерина — его человек. Осознали это и родные пары: так, бабушка Кати обмолвилась, что Валерий может переехать к ним, раз у молодых все серьезно. В той бабушкиной квартире пара прожила 30 лет.

Супруги не копили деньги, все средства они тратили на путешествия. А если гонораров не хватало, то Екатерина и Валерий одалживали у знакомых.

В 1983 году у пары родилась дочь Ника. В настоящее время она занимается театральным продюсированием. В 2012 году Ника родила сына Тимофея, а в 2018 году на свет появилась дочь Екатерина.

Валерий Гаркалин с дочерью Никой (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

В 2008 году на гастролях в Клайпеде Валерий перенес инфаркт и пережил клиническую смерть после операции на сосудах, а буквально через полгода актера сразил второй сердечный приступ. Восстановиться после такого практически невозможно, однако артист был уверен: жена вымолила его и вырвала из лап смерти.

«Она просила об этом как-то по-своему и сделала это. У меня остановился процесс умирания, тромб, который должен был положить мне конец, дошел лишь до основания сердца — и все. А через полгода Катя ушла из жизни. Как я могу еще объяснить этот ход событий? Жена помогла мне, потому что любила...» — делился Гаркалин.

Екатерина Гаркалина (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

Екатерина очень сильно переживала за супруга. Вскоре она обратилась в клинику с жалобами на стресс и дурное самочувствие. О том, что у жены обнаружили рак, Валерию Борисовичу не говорили до последнего, ведь он сам только-только отошел после инфаркта. За несколько месяцев до трагедии актер заметил, как жена похудела, но что она умирает — не верил.

Незадолго до ухода Екатерина написала любимому мужу послание.

«Прощаясь со мной, Катя написала: «Единственное, что я могу сказать, Валерик: «Ты всегда приносил мне одну радость». Больше я не получал писем. Я счастлив, что у меня была такая жена, которая, уходя из жизни, думала не о себе, а о любимом человеке», — отмечал актер.

Екатерина Гаркалина скончалась от рака 15 февраля 2009 года.

Слухи о романах


На съемках картины «Белые одежды» Валерий Гаркалин познакомился с Людмилой Гурченко. Из-за плотного графика актрисы сцены с ее участием нужно было снять за неделю. И всего семи дней хватило, чтобы Гаркалин проникся сильной симпатией к 57-летней партнерше.

По словам Гурченко, артист был очень похож на ее отца.

«Мы были близко-близко друг к другу. И я помню каждую черточку ее лица, морщинку, которую Гурченко пыталась все время разгладить. Я ее очень любил, очень. И она меня», — говорил Валерий.

Ни во что серьезное увлечение и восхищение не вылились, так что после завершения съемок коллеги пересекались лишь на сцене.

Спустя годы об интригах того периода вспомнила и Жанна Эппле. Хотя актриса снималась в «Белых одеждах» беременной, ее неумолимо тянуло к Гаркалину.

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«У нас могла случиться очень большая любовь. Но Валера был женат, я тоже была замужем и беременна. Но мы были очень влюблены. Чтобы убить такую любовь, нужно просто перестать видеться. У нас так и получилось», — объясняла артистка в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

Сам Гаркалин откровенно признавался, что влюблялся во всех своих партнерш, иначе бы не смог достоверно сыграть страсть. Секрет состоял в том, чтобы не переходить грани дозволенного, продолжая хранить верность своей истинной даме сердца.

Алкогольная зависимость


Валерий Борисович с юности тяготел к спиртному. Поначалу он выпивал ради эмоций, а потом стал позволять себе алкоголь и в рабочее время. Во время съемок в картине «Белые одежды» его чуть не выгнали с проекта, потому что артист ушел в запой.

7 июня 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт. Доиграв сцену в постановке «Ботинки на толстой подошве», уже за кулисами, артист рухнул на пол. У него остановилось сердце.

«Я был в состоянии клинической смерти и даже потом показывал всем эти утюги на теле, которые остались от дефибриллятора. Врачи решили делать операцию. Были сильно закупорены сосуды. Выяснилось, что это от курения. Я курил тогда безбожно, после этого сразу бросил. Я то в инфарктах, то в комах», — говорил он.

В ноябре 2008 года у него произошел повторный инфаркт.

Скандалы


Весной 2015 года артиста избили в центре Москвы. Драка завязалась между нетрезвым Гаркалиным и его соседом. Очевидцы вызвали полицию и неотложку. В ходе драки у актера был выбит зуб и сломан нос.

Летом 2016-го Валерия Гаркалина доставили в отделение «скорой помощи» с серьезными травмами грудной клетки и живота. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как заявлял артист, он травмировался, находясь у себя дома.

Последние годы


Состояние здоровья не позволяло Валерию Гаркалину играть в театре и сниматься в кино. В начале 2018 года артист едва не умер. Ему стало плохо во время гастролей со спектаклем «Страсть Аполлона». После простуды у него началась пневмония, которая вызвала осложнение — отек легких и сердца. Актер старался не обращать внимание на затяжной кашель, запустил болезнь, в итоге после приступа удушья его экстренно госпитализировали. В бессознательном состоянии Валерий пробыл две недели, он впал в кому. После реабилитации Гаркалин вновь учился говорить и ходить. Тогда он сильно набрал вес.

В июле 2020 года в СМИ появилась информация, что он попал в больницу с травмой головы и изрезанным лицом.

Валерий Гаркалин с семьей (Фото: Инстаграм* @garkalinanika)

67-летний Валерий Гаркалин был госпитализирован в больницу в Коммунарке 2 октября. Медики диагностировали у него коронавирус и зафиксировали 25% поражения легких. 20 ноября 2021 года актер умер от коронавируса. Его похоронили на Миусском кладбище, рядом с могилой ​супруги.

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Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой сбривает волосы со лба
20 февраля 2025, 15:08

Джиган и Оксана Самойлова с детьми (Фото: samoilovaariela)

Старшая дочь Джигана и Оксаны Самойловой Ариела продолжает эксперименты над своей внешностью. На этот раз поклонники заметили, что девочка сбрила со лба волосы.
Джиган опубликовал новое семейное фото. Подписчики обратили внимание на странный лоб его старшей дочери и поняли, что подросток сбривает со лба волосы.

При этом звездные родители не вмешиваются и считают, что ребенку необходимо давать волю для самовыражения. При этом ребенка они поддерживают в любом случае.

Ранее сообщалось, что накануне дня рождения сын Давид неожиданно попросил родителей подарить ему корову. Самойлова любит баловать детей, а их дни рождения всегда превращает в грандиозное торжество. В честь пятилетия Давида свой дом они превратили в целую саванну: мальчика развлекали аниматоры в костюмах диких животных, а декорации представляли африканские виды.

Корову ребенку тоже предоставили, однако он заявил, что передумал заводить такое животное после информации, что за ним нужно убирать продукты жизнедеятельности.

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