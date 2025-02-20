Любимая девушка и собственный бизнес: почему в семье Орбакайте произошел раскол

Кристина Орбакайте (Фото: Instagram*/orbakaite_k)
Сыновья Кристины Орбакайте Никита Пресняков и Дени Байсаров поругались, потому что живут в разных странах. Как пишет Popcake, Пресняков уговаривал брата уехать в США, но тот отказался из-за собственноручно построенного бизнеса и любимой девушки.
«Братья разругались из-за того, что Дени отказывается переезжать в США и продолжает жить в России, тогда как Никита покинул РФ почти два года назад. Никита уговаривал брата, но Дени отказался и живет счастливо в Москве, с мамой Кристиной тоже практически не общается», — сказано в публикации.
Что касается бизнеса Байсарова, тот понес серьезные убытки в 2023 году. Младший сын певицы возглавляет ивент-агентство «Аутерра».
Ранее сообщалось, как живет певица Наталия Гулькина.
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