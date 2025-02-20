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«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери

Балерина Волочкова заявила, что на свадьбу ее дочери потратят не менее 10 млн
Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о свадьбе дочери Ариадны и ее парня Никиты. Торжества, по ее словам, пройдут в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, дата назначена на конец апреля, а на праздник планируется потратить не менее 10 миллионов рублей.
Волочкова также добавила, что на свадьбе не будет ни прессы, ни знаменитостей, так как Ариадна выступила против.
«Я, конечно, очень рада за Ариадну. И новости о свадьбе — не слухи, мы в самом деле готовимся к этой церемонии. Она пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге. Это будет роскошная свадьба в особняке Мясникова. <…> Сама Ариша против, она не любит прессу. А я не хочу никого из звезд там видеть, это праздник моего ребенка, не хочу его как-либо омрачать. На сам праздник мы потратим не менее 10 миллионов рублей», — рассказала балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.
Экс-прима Большого театра также похвалилась, что платье для Ариадны будет шить та же портная, которая создавала балетные наряды Волочковой — Ирина Волкова. Сама балерина придет на свадьбу в образе от дизайнера Джамала Махмудова.
«Я буду в золотом платье, представляете? Словом, мы с размахом отметим этот день: две Волочковы — это сила», — подчеркнула она.
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Экс-футболист Александр Кержаков впервые встретился со своим сыном Артемом с 2023 года
21 февраля 2025, 01:37

Александр Кержаков (Фото: «ВК»/Александр Кержаков)

Развод бывшего футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой проходил под пристальным вниманием общественности. Громкий спор за сына получил такую огласку из-за того, что никто не хотел уступать право на опекунство ребенка.
Как пишут Starhit, суд решил оставить младшего сына Артема с матерью, а Александра обязал выплачивать алименты. Тогда Кержаков являлся еще действующим футболистом, но после его доходы начали сокращаться. По словам экс-супруги Миланы, спортсмен ежемесячно присылает ей только 11 тысяч рублей.

К тому же Тюльпанова не раз открыто критиковала Александра. Судя по публичным высказываниям, в последний раз футболист общался с Артемом еще весной 2023 года. Стало известно об очередной встрече родителя и сына, которая состоялась в феврале 2025 года. Этим поделился сам Кержаков в своих социальных сетях.

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Несмотря на это, Милана не перестала высказываться об Александре в негативном ключе. Недавно она опубликовала пост, написав: «Я поднимают тост за своего бывшего». К иллюстрации было прикреплено несколько нецензурных выражений, что говорит о продолжающимся конфликте бывших супругов. Сам Кержаков настаивает на том, что это Тюльпанова не дает ему видится с Артемом.

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«У моего ребенка будет 1057 отцов»: Переспавшая с более чем 1000 мужчинами за день порноактриса Бонни Блю беременна
21 февраля 2025, 00:37

Бонни Блю (Фото: Instagram*/bonnie_blue_xox)

Порноактриса Бонни Блю заявила о своей беременности. При этом звезда фильмов для взрослых не смогла назвать настоящего отца своего ребенка.
В ответ на это она сказала, что папой станет каждый из 1057 мужчин, с которыми она занялась сексом. Ранее в своих публикациях актриса намекала на будущее пополнение, так как ее потянуло на определенную еду. К тому же в одном из видео в своих соцсетях она пообещала ввести трансляцию родов.

«Всего через восемь месяцев я буду вести самую масштабную в мире прямую трансляцию родов», — сказала Бонни.

Порнозвезда Бонни Блю стала известна тем, что за 12 часов занялась сексом с более чем тысячью мужчинами. На каждого ей приходилось уделять не более 41 секунды в среднем.

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Журнал Time объявил женщину года
Журнал Time выбрал женщиной года актрису Николь Кидман
20 февраля 2025, 23:31

Николь Кидман (Фото: Instagram*/nicolekidman)

Актриса Николь Кидман стала женщиной года по версии журнала Time. Она встала в один список с баскетболисткой Эйжой Уилсон и гимнасткой Джордан Чайлз.
«Женщины года Time 2025 года являются примером дальновидного лидерства. Они вдохновляют на глобальные перемены благодаря своей непоколебимой приверженности построению более справедливого будущего для всех», — пишут в журнале.

Также издание опубликовало расширенный список номинантов. В него вошли те, кто по мнению журнала оказывает самое значительное влияние на общественность. В списке оказались певица Лауфи, актриса Анна Савай и Жизель Пелико которая стала жертвой сексуального насилия и олицетворяет символом борьбы с ним.

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Раскрыта многомиллионная сумма за снос замка Пугачевой
Эксперт по недвижимости Капустин: снос замка Пугачевой обойдется в 40 млн рублей
20 февраля 2025, 18:56

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Снос подмосковного замка Аллы Пугачевой, который примадонна приобрела за 1 млрд рублей, обойдется ей в многомиллионную стоимость. Об этом заявил в беседе с «Абзацем» президент Ассоциации владельцев недвижимости Владимир Капустин.
Согласно оценкам эксперта, демонтаж здания будет стоить около 40 млн рублей. Уточняется, что в эту сумму также войдет вывоз строительного мусора.

По словам Капустина, он против сноса готовых капитальных строений. Лучше адаптировать здание под современные нужды, чтобы оно приносило пользу гражданам, заключил эксперт.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что имение Пугачевой и Галкина* в подмосковной деревне Грязи приходит в упадок. Стены замка ветшают на глазах и покрываются плесенью, а металлические части ржавеют.

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*Признан в РФ иностранным агентом

**Запрещен в РФ
#подмосковье
#эксперт
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Лепса заподозрили в романе с неизвестной девушкой, танцевавшей на его концерте
20 февраля 2025, 18:15

Григорий Лепс (Фото: ВКонтакте @official_leps)

Личная жизнь Григория Лепса вновь стала предметом сплетен. Все из-за недавнего концерта певца, на котором заметили неизвестную девушку, танцевавшую прямо у сцены.
Девушка под ником Липс похвасталась в соцсетях, что побывала на выступлении артиста и пробралась к нему поближе, где наслаждалась концертом в одиночестве, передает 7Дней.ру. По ее словам, ей буквально повезло оказаться так близко к сцене.

В сети поклонники Лепса заподозрили, что девушку не просто так допустили к Лепсу. Фанаты утверждают, что музыкант закрутил новый роман. Примечательно, что нынешняя избранница Григория, Аврора Киба, на данный момент находится в Лондоне, а в Москве практически не бывает.

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