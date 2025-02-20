«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери

Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о свадьбе дочери Ариадны и ее парня Никиты. Торжества, по ее словам, пройдут в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, дата назначена на конец апреля, а на праздник планируется потратить не менее 10 миллионов рублей.