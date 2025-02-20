«Золотое платье, особняк и 10 миллионов»: Волочкова рассказала о свадьбе дочери

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова поделилась подробностями о свадьбе дочери Ариадны и ее парня Никиты. Торжества, по ее словам, пройдут в особняке Мясникова в Санкт-Петербурге, дата назначена на конец апреля, а на праздник планируется потратить не менее 10 миллионов рублей.
Волочкова также добавила, что на свадьбе не будет ни прессы, ни знаменитостей, так как Ариадна выступила против.
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«Я, конечно, очень рада за Ариадну. И новости о свадьбе — не слухи, мы в самом деле готовимся к этой церемонии. Она пройдет в конце апреля в Санкт-Петербурге. Это будет роскошная свадьба в особняке Мясникова. <…> Сама Ариша против, она не любит прессу. А я не хочу никого из звезд там видеть, это праздник моего ребенка, не хочу его как-либо омрачать. На сам праздник мы потратим не менее 10 миллионов рублей», — рассказала балерина в беседе с Общественной Службой Новостей.Экс-прима Большого театра также похвалилась, что платье для Ариадны будет шить та же портная, которая создавала балетные наряды Волочковой — Ирина Волкова. Сама балерина придет на свадьбу в образе от дизайнера Джамала Махмудова.
«Я буду в золотом платье, представляете? Словом, мы с размахом отметим этот день: две Волочковы — это сила», — подчеркнула она.Читайте также:
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Данил Пономарев