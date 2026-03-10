Достижения.рф

Звёзды вступились за Лерчек после обращения Кати Гордон

Боня, Погребняк и Бородина поддержали онкобольную Лерчек
Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Несколько известных блогеров и телеведущих публично поддержали Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, после обращения юриста Катя Гордон с призывом амнистировать блогершу, которая сейчас находится под следствием. В соцсетях начался стихийный флешмоб поддержки.



Одной из первых высказалась Виктория Боня. Она эмоционально отреагировала на информацию о состоянии здоровья Чекалиной и заявила, что её возмутило то, что блогерша долгое время не могла пройти необходимое медицинское обследование.

К поддержке также присоединились Мария Погребняк и Ксения Бородина. Погребняк пожелала Чекалиной сил и победы над болезнью, а Бородина просто выразила надежду на скорейшее восстановление блогерши.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

