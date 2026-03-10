Звёзды вступились за Лерчек после обращения Кати Гордон

10 марта 2026, 11:43

Боня, Погребняк и Бородина поддержали онкобольную Лерчек

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Несколько известных блогеров и телеведущих публично поддержали Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, после обращения юриста Катя Гордон с призывом амнистировать блогершу, которая сейчас находится под следствием. В соцсетях начался стихийный флешмоб поддержки.