«Вы сияете»: Диана Пожарская и Иван Янковский засияли в уютной фотосессии

Иван Янковский и Диана Пожарская покорили поклонников фотосессией
Диана Пожарская и Иван Янковский (Фото: Instagram* / @dianapozharskaya)

Диана Пожарская поделилась с подписчиками в соцсети новыми кадрами с уютной фотосессии вместе с мужем Иваном Янковским. Пост уже собрал более 78 тысяч лайков.



В рамках съёмки пара примерила два различных парных образа — светлые и тёмные оттенки — и выглядела гармонично и стильно. Поклонники не скрывали восторга.

«Вы сияете такой тёплой любовью и светом…» — написал один из фанатов.

Ранее Иван Янковский, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», комментировал сравнения со своим знаменитым дедом Олегом Янковским, отмечая, что такие параллели чаще оказываются не в его пользу.

Софья Метелева

