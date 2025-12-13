«Вы сияете»: Диана Пожарская и Иван Янковский засияли в уютной фотосессии
Диана Пожарская поделилась с подписчиками в соцсети новыми кадрами с уютной фотосессии вместе с мужем Иваном Янковским. Пост уже собрал более 78 тысяч лайков.
В рамках съёмки пара примерила два различных парных образа — светлые и тёмные оттенки — и выглядела гармонично и стильно. Поклонники не скрывали восторга.
«Вы сияете такой тёплой любовью и светом…» — написал один из фанатов.
Ранее Иван Янковский, звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», комментировал сравнения со своим знаменитым дедом Олегом Янковским, отмечая, что такие параллели чаще оказываются не в его пользу.
