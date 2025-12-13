Ирина Пинчук после пластики груди впервые встретилась с бывшим мужем
30-летняя телезвезда Ирина Пинчук после недавней пластической операции на груди вновь пересеклась с бывшим супругом Араем Чобаняном. Об этом сообщает VOICE.
Поводом для встречи стал их общий сын — экс-пара решила провести время вместе ради ребёнка.
Напомним, в начале года Пинчук со скандалом рассталась с Чобаняном, обнаружив в его телефоне компрометирующие переписки с другими женщинами. Эти откровения привели к официальному разводу. Несмотря на разрыв, у бывших супругов остались двое сыновей — Давид и Алан.
Спустя несколько дней после операции Ирина и Арай вместе сходили с Давидом в кафе. За ужином они спокойно общались, сидя за одним столом, демонстрируя, что ради детей готовы сохранить нейтральные отношения.
После кафе Чобанян отвёл сына в магазин игрушек. Неожиданно для мамы мальчик отказался от машинок и раскрасок, выбрав кубик Рубика и логическую игрушку для развития моторики. Такой осознанный выбор Давида приятно удивил Пинчук.
В завершение встречи Арай проводил Ирину с сыном, после чего уехал. Сам Давид позже рассказал, что папа отправился по своим делам.
