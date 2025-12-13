Ирина Пинчук после пластики груди впервые встретилась с бывшим мужем

13 декабря 2025, 19:58

Ирина Пинчук после операции на грудь пообщалась с Араем Чобаняном

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

30-летняя телезвезда Ирина Пинчук после недавней пластической операции на груди вновь пересеклась с бывшим супругом Араем Чобаняном. Об этом сообщает VOICE.