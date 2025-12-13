«Юмор здесь неуместен»: Алексей Чумаков заступился за Ларису Долину на фоне скандала

13 декабря 2025, 19:45

Алексей Чумаков призвал прекратить травлю Ларисы Долиной

Алексей Чумаков (Фото: Instagram* / @alexchumakoff)

Алексей Чумаков оказался одним из немногих представителей шоу-бизнеса, кто публично встал на сторону Ларисы Долиной в разгар скандала вокруг её квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Вместо шуток и язвительных комментариев певец подчеркнул: ситуация слишком серьёзная, чтобы превращать её в повод для насмешек.



По словам Чумакова, он сознательно отказался обсуждать детали конфликта, отметив, что подобные темы требуют деликатности и человеческого сочувствия. Артист выразил надежду, что в новом году история завершится мирно и обе стороны смогут обрести внутреннее спокойствие.





«Пока мы мусолим эту тему, две женщины находятся в жесточайшем стрессе. У обеих дети, поэтому это сложная ситуация. Юмор здесь неуместен. Сложная и тяжёлая ситуация!» — заявил Алексей, общаясь с журналистами на «Песне года 2025».