«Берите пример с меня»: Жертвы рекламы Ларисы Гузеевой требуют правды в суде

28 сентября 2025, 11:37

Жертвы рекламы Ларисы Гузеевой о недвижимости на Бали начали судиться

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* @_larisa_guzeeva_)

В Москве начались суды по делу обманутых инвесторов, вложившихся в недвижимость на Бали после рекламы Ларисы Гузеевой. Телеведущая ранее рекламировала в соцсетях апартаменты предпринимателя Сергея Домогацкого, но люди не получили свои объекты. Подробности сообщает mk.ru.





Адвокат Александр Зорин собрал около 30 заявлений для подачи в суд на Домогацкого. Иск может затронуть и Гузееву. Юрист просит правоохранительные органы оценить её роль в этой истории.

«Сейчас, со слов помощника Гузеевой, выяснилось, что никакой виллы в Индонезии у неё нет, значит она либо нарушила закон о рекламе, не промаркировав свои видеоролики с Домогацким, либо возникают подозрения, что она может являться соучастницей», — рассказал юрист.