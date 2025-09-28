«Берите пример с меня»: Жертвы рекламы Ларисы Гузеевой требуют правды в суде
Жертвы рекламы Ларисы Гузеевой о недвижимости на Бали начали судиться
В Москве начались суды по делу обманутых инвесторов, вложившихся в недвижимость на Бали после рекламы Ларисы Гузеевой. Телеведущая ранее рекламировала в соцсетях апартаменты предпринимателя Сергея Домогацкого, но люди не получили свои объекты. Подробности сообщает mk.ru.
Адвокат Александр Зорин собрал около 30 заявлений для подачи в суд на Домогацкого. Иск может затронуть и Гузееву. Юрист просит правоохранительные органы оценить её роль в этой истории.
«Сейчас, со слов помощника Гузеевой, выяснилось, что никакой виллы в Индонезии у неё нет, значит она либо нарушила закон о рекламе, не промаркировав свои видеоролики с Домогацким, либо возникают подозрения, что она может являться соучастницей», — рассказал юрист.Домогацкий сейчас живет в Кейптауне. Сам бизнесмен утверждает, что строительство приостановили, потому что власти Индонезии объявили территорию «Зелёной зоной». Он отрицает свою связь с делом Гузеевой. Телеведущая отказывается комментировать ситуацию.