Стало известно, почему перенесли концерт Сергея Лазарева в Перми
В Перми концерт Сергея Лазарева не состоится 1 декабря в ДК имени Солдатова. О причинах сообщает портал 59.ru.
Организаторы переносят мероприятие на другую дату из-за высокого спроса на билеты. Поклонники исполнителя хита «В самое сердце» смогут увидеть артиста 2 декабря в УДС «Молот». Эта площадка вмещает больше зрителей.
Координаторы концерта объяснили, что перенос связан с большим количеством желающих. Они отметили, что билеты раскупили почти сразу. Цены на билеты начинаются от 2,5 тысяч рублей. Самые дорогие места стоят 9 тысяч рублей. Лазарев представит в Перми новую программу «Шоумен».
Ранее Сергей Лазарев поздравил дочь с семилетием и выложил архивные фото её взросления.
