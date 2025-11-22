«Без гулянок»: стало известно, когда SHAMAN и Екатерина Мизулина будут играть свадьбу

22 ноября 2025, 18:46

SHAMAN и Екатерина Мизулина готовятся к тихой свадьбе в следующем году

SHAMAN и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram / @ekaterina_mizulina)

Сегодня Ярославу Дронову исполнилось 34 года. Перед концертом «30 лет на сцене» певец вышел к прессе вместе с супругой Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Они поделились планами на будущую свадьбу.





«Не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году будет, но будут самые близкие люди, без гулянок, без СМИ, без фотокамер, телефонов. Будет очень тесная атмосфера. Мы останемся со своими фамилиями. Сами понимаете, менять фамилию — это менять документы, паспорта и все, что за этим тянется. Брачного контракта не будет», — рассказал SHAMAN.