«Без гулянок»: стало известно, когда SHAMAN и Екатерина Мизулина будут играть свадьбу
SHAMAN и Екатерина Мизулина готовятся к тихой свадьбе в следующем году
Сегодня Ярославу Дронову исполнилось 34 года. Перед концертом «30 лет на сцене» певец вышел к прессе вместе с супругой Екатериной Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Они поделились планами на будущую свадьбу.
«Не планируем делать шумную свадьбу. Я думаю, это в следующем году будет, но будут самые близкие люди, без гулянок, без СМИ, без фотокамер, телефонов. Будет очень тесная атмосфера. Мы останемся со своими фамилиями. Сами понимаете, менять фамилию — это менять документы, паспорта и все, что за этим тянется. Брачного контракта не будет», — рассказал SHAMAN.Он добавил, что менять фамилии они не планируют, а брачного контракта у пары не будет.
В честь дня рождения Екатерина подготовила Ярославу утренний сюрприз, украсив квартиру шариками с фотографиями. На мероприятии неожиданно появился Григорий Лепс, однако о подарках он предпочёл не рассказывать. Кроме того, SHAMAN и Мизулина впервые встретились со своими двойниками — что вызвало у артистов немало смеха.