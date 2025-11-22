Пение Анны Пересильд сравнили с писком комара
16-летняя актриса Анна Пересильд вновь оказалась в центре критики. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
На съёмках Comedy Club вместе с Ваней Дмитриенко они исполнили вживую свой трек «Силуэт» по просьбе ведущих.
Фрагмент шоу быстро распространился в Сети, где пользователи сравнили голос актрисы с писком комара. Несмотря на критику, выступление вызвало бурное обсуждение и привлекло внимание к юной артистке.
Ранее Ваня Дмитриенко отреагировал на первое место Анны Пересильд в рейтинге лучших актёров и актрис 2025 года. В личном блоге он признался, что просто не мог промолчать. Певец подчеркнул, что высокое признание — результат характера Анны, её трудолюбия, дисциплины и полной самоотдачи профессии.
