«Бесите своей тупостью»: Zivert жёстко ответила хейтерам после образа Майкла Джексона

05 октября 2026, 14:52

Zivert объяснила, зачем перевоплотилась в Майкла Джексона

Zivert (Фото: Instagram* / @_zivert)

Zivert столкнулась с критикой после большого сольного концерта в Санкт-Петербурге. Во время выступления певица перевоплотилась в Майкла Джексона и исполнила его знаменитый хит Thriller, однако некоторые зрители обвинили артистку в попытке хайпануть на образе легендарного музыканта.





Юлия не стала молча реагировать на претензии и подробно объяснила в соцсетях, что именно стояло за её номером. По словам певицы, Джексон является её кумиром с юных лет, а подготовке к выступлению она посвятила немало времени.





«Как же тупо думать, что я претендую на оригинал! Вы реально глупые, недалёкие и очень узко мыслящие, озлобленные люди. Мне вас прямо жаль», — резко высказалась Zivert.

«Образ для шоу собран из таких тончайших деталей о нём, о которых вы даже не в курсе. Я вложила в этот номер всю душу и сердце. Я два месяца жила в танцевальном зале днями и ночами», — рассказала Юлия.

«Разрешите себе быть и проявляться, иначе вы так и будете всю жизнь захлёбываться желчью, смотря как другие себе это разрешают», — заявила артистка.