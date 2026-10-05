«Бесите своей тупостью»: Zivert жёстко ответила хейтерам после образа Майкла Джексона
Zivert объяснила, зачем перевоплотилась в Майкла Джексона
Zivert столкнулась с критикой после большого сольного концерта в Санкт-Петербурге. Во время выступления певица перевоплотилась в Майкла Джексона и исполнила его знаменитый хит Thriller, однако некоторые зрители обвинили артистку в попытке хайпануть на образе легендарного музыканта.
Юлия не стала молча реагировать на претензии и подробно объяснила в соцсетях, что именно стояло за её номером. По словам певицы, Джексон является её кумиром с юных лет, а подготовке к выступлению она посвятила немало времени.
«Как же тупо думать, что я претендую на оригинал! Вы реально глупые, недалёкие и очень узко мыслящие, озлобленные люди. Мне вас прямо жаль», — резко высказалась Zivert.Артистка подчеркнула, что давно изучает творчество и биографию Джексона и буквально живёт его музыкой. По её словам, даже сценический образ создавался с учётом множества деталей, связанных с певцом.
«Образ для шоу собран из таких тончайших деталей о нём, о которых вы даже не в курсе. Я вложила в этот номер всю душу и сердце. Я два месяца жила в танцевальном зале днями и ночами», — рассказала Юлия.Zivert призналась, что обычно старается не реагировать на подобные комментарии, но на этот раз критика её действительно задела. В конце певица призвала подписчиков не бояться проявлять себя и заниматься тем, что им действительно нравится.
«Разрешите себе быть и проявляться, иначе вы так и будете всю жизнь захлёбываться желчью, смотря как другие себе это разрешают», — заявила артистка.