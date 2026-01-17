«Бесталанные юнцы»: Юрий Лоза разочаровался в молодых артистах

17 января 2026, 01:10

Юрий Лоза раскритиковал российскую эстраду и заявил о попытках отменить его

Юрий Лоза (Фото: РИА Новости / Сергей Мамонтов)

Известный исполнитель Юрий Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей резко высказался о состоянии отечественного шоу‑бизнеса. Артист заявил, что на современной российской сцене отсутствуют по‑настоящему талантливые молодые вокалисты.





В своём комментарии Лоза провёл параллель между прошлым и нынешним состоянием эстрады. Раньше, по словам артиста, дорогу молодым талантам перекрывали признанные звёзды вроде Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, опасавшиеся конкуренции.



«Сейчас же у нас бесталанные юнцы скачут на сцене и даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике», — высказался Лоза.

«Они все в один голос уверяют, что мое время прошло. Но как может пройти время тех, кто на самом деле одарен, умеет петь и дарить людям песни, которые всегда становились шлягерами?», — спросил Лоза.