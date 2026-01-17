«Бесталанные юнцы»: Юрий Лоза разочаровался в молодых артистах
Известный исполнитель Юрий Лоза в беседе с Общественной Службой Новостей резко высказался о состоянии отечественного шоу‑бизнеса. Артист заявил, что на современной российской сцене отсутствуют по‑настоящему талантливые молодые вокалисты.
В своём комментарии Лоза провёл параллель между прошлым и нынешним состоянием эстрады. Раньше, по словам артиста, дорогу молодым талантам перекрывали признанные звёзды вроде Аллы Пугачёвой и Филиппа Киркорова, опасавшиеся конкуренции.
«Сейчас же у нас бесталанные юнцы скачут на сцене и даже не знают, как держать микрофон в руках, как петь, как себя вести на публике», — высказался Лоза.Лоза также затронул тему своего места в современной индустрии. Артист утверждает, что его пытаются «отменить» ради продвижения менее талантливых артистов.
«Они все в один голос уверяют, что мое время прошло. Но как может пройти время тех, кто на самом деле одарен, умеет петь и дарить людям песни, которые всегда становились шлягерами?», — спросил Лоза.В конце певец ещё раз подчеркнул, что не желает выступать на одной сцене с современными молодыми исполнителями и не видит среди них ни одного «самородка».