«Слышу крик, ор и мат»: дочь Глюкозы устроила пожар

16 января 2026, 19:16

Певица Глюкоза рассказала, как ее дочь устроила пожар в доме

Наталья Ионова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

18-летняя дочь Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) Лидия Чистякова устроила пожар в доме. В этом призналась сама артистка в эфире шоу Ильи Соболева «Токсики».





По ее воспоминаниям, пламя распространилось быстро. Исполнительница услышала «крик, ор и мат», увидела задымленный коридор и горящую ванную комнату. После этого «прибежали люди с огнетушителями».

«Она (дочь — прим. ред.) просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная» — рассказала Глюкоза.