«Слышу крик, ор и мат»: дочь Глюкозы устроила пожар
Певица Глюкоза рассказала, как ее дочь устроила пожар в доме
18-летняя дочь Глюкозы (настоящее имя — Наталья Ионова) Лидия Чистякова устроила пожар в доме. В этом призналась сама артистка в эфире шоу Ильи Соболева «Токсики».
По ее воспоминаниям, пламя распространилось быстро. Исполнительница услышала «крик, ор и мат», увидела задымленный коридор и горящую ванную комнату. После этого «прибежали люди с огнетушителями».
«Она (дочь — прим. ред.) просто поставила свечку, свечка загорелась и перешла на корзинку, в которой лежали расчески. Лаки загорелись, пошла занавеска, короче, сгорела ванная» — рассказала Глюкоза.Ранее стало известно, как певица относится к критике, с которой иногда сталкивается в соцсетях из-за скандалов на сцене.