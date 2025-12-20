«Тошнит от любой ИИшной фигни»: Джарахов высказался о нашествии нейросети в медиаполе

20 декабря 2025, 15:20

Эльдар Джарахов эмоционально высказался об искусственном интеллекте

Эльдар Джарахов (Фото: Instagram* / @dlgreez)

Блогер Эльдар Джарахов поделился в соцсетях своими мыслями о стремительном распространении искусственного интеллекта в медиасфере.





По его словам, нейросети уже создают музыку, тексты и изображения с узнаваемым «роботизированным» стилем, что вызывает у него раздражение, особенно учитывая, что сам Джарахов пишет песни.





«К концу 2025 тошнит от любой ИИшной фигни — бесят сгенерированные тексты с глупыми метафорами и противопоставлениями «это не про, это про», отталкивают ИИшные фотки и обработки, раздражает сгенерированная музыка, которая уже во всю покоряет чарты и забирает тысячи часов прослушивания у музыкантов, пугает реалистичность видосов. Этот год был последним, когда можно было сказать, что ещё хоть какая-то правда в интернете есть. Надеюсь, вся ИИшная дичь научит нас с вами любить что-то живое и настоящее и не сведёт нас с ума», — написал он в своём Telegram-канале.