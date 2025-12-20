«Случился Дава»: Батрутдинов рассказал о несостоявшейся свадьбе с Бузовой
Тимур Батрутдинов впервые откровенно рассказал в интервью Лауре Джугелии, почему их возможный брак с Ольгой Бузовой так и не состоялся.
По словам комика, на протяжении долгого времени они действительно подогревали слухи о романе, а затем вместе отправились в романтическое шоу, где каждый из них искал вторую половинку.
Как признался Батрутдинов, между ними существовала негласная договоренность: если на проекте ни у кого не возникнет настоящих чувств, то в финале они поженятся друг на друге. Однако этому плану не суждено было сбыться — чувства Ольги оказались направлены в другую сторону.
«Настал день Х. Вылет на Бали. Оля в слезах приезжает в аэропорт. У неё в жизни случился Дава. Она полюбила Даву. Там правда были сильнейшие чувства. И она кое-как дотянула до полуфинала и потом всё: "Люблю не могу". А я остался один», — рассказал Тимур.При этом комик подчеркнул, что их отношения с Бузовой не были розыгрышем или игрой на публику. По его словам, между ними действительно возникла настоящая «химия», которая зародилась во время совместного отдыха в Таиланде.