Блогерша Валя Карнавал оказалась в списке «неоплативших» сотни штрафов

Валя Карнавал накопила более 300 тысяч рублей штрафов за автомобили
Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Блогер Валя Карнавал имеет более 300 тысяч рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Super.



В её автопарке три автомобиля, однако чаще всего блогер пользуется Mercedes-Benz G-Class с личным водителем. Именно за этим автомобилем числится 162 неоплаченных штрафа на общую сумму около 271 тысячи рублей. Несмотря на это, сама Валя не имеет прямого отношения к нарушениям — счета приходят на её имя.

Оранжевый BMW также отметился на дорогах: за ним числится 15 штрафов на сумму примерно 31 тысячу рублей. «Отличником» автопарка стал Lamborghini Urus, который, судя по всему, редко выезжает с парковки.

Софья Метелева

