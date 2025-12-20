Блогерша Валя Карнавал оказалась в списке «неоплативших» сотни штрафов
Блогер Валя Карнавал имеет более 300 тысяч рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Super.
В её автопарке три автомобиля, однако чаще всего блогер пользуется Mercedes-Benz G-Class с личным водителем. Именно за этим автомобилем числится 162 неоплаченных штрафа на общую сумму около 271 тысячи рублей. Несмотря на это, сама Валя не имеет прямого отношения к нарушениям — счета приходят на её имя.
Оранжевый BMW также отметился на дорогах: за ним числится 15 штрафов на сумму примерно 31 тысячу рублей. «Отличником» автопарка стал Lamborghini Urus, который, судя по всему, редко выезжает с парковки.
