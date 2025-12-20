Блогерша Валя Карнавал оказалась в списке «неоплативших» сотни штрафов

20 декабря 2025, 15:03

Валя Карнавал накопила более 300 тысяч рублей штрафов за автомобили

Валя Карнавал (Фото: Instagram* / @karna.val)

Блогер Валя Карнавал имеет более 300 тысяч рублей неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает Super.