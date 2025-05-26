«Без белья»: Наталья Рудова отразила критику об откровенных фото

Наталья Рудова (Фото: Telegram @rudovanatalove)
Актриса совершила провокацию и выдала емкий ответ на замечания поклонников.
Звезда сериала «Жизнь по вызову» часто выражает себя в откровенных фотосессиях, ведь как она считает, стремление скрыть женскую красоту — признак закомплексованности.
Рудова вызвала волну негодования и восхищения, выразив себя в откровенной фотосессии без белья. Провокация удалась и быстра привела к активному обсуждению звезды, вызвав восторг и негативную критику.
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Рудова вызвала волну негодования и восхищения, выразив себя в откровенной фотосессии без белья. Провокация удалась и быстра привела к активному обсуждению звезды, вызвав восторг и негативную критику.
«Нормальный мужик не позволил бы бабе выставлять фотки с сосками», — высказывались в комментариях, недовольные такой нескромностью пользователи.Актрису стали стыдить и обсуждать её личную жизнь.
«Баба, это мое тело и мне решать, что с ним делать», — заявила Наталья на задевший её комментарий об отсутствии мужчины.
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