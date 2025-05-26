«Все только начинается»: Шаляпина засняли с резко изменившейся Еленой Воробей

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram*/shalyapin_official)
Юмористический ролик с артисткой Еленой Воробей опубликовал в соцсетях певец Прохор Шаляпин. Женщина покорила юзеров своим необычным образом.
«У нас все только начинается», — говорит Воробей в кадре.
Фото: Instagram*/shalyapin_official
Шаляпин в ответ говорит, что «все самое лучшее впереди, идем к нотариусу». Позже он ведет Елену под руку. В какой-то момент, заходя в лифт, она едва не ударилась об закрывающуюся дверь.
«Наш роман чуть не закончился раньше времени. Лифт выдержал, едем дальше», — подписал Шаляпин кадры.
Фанатам понравилась игра артистов. Поклонники подчеркнули, что им нравится совместная работа Елены и Прохора. По мнению аудитории, звезды играют естественно и умеют удержать внимание зрителя.
Читайте также:
Лиза Арзамасова вышла на связь после скандала с Авербухом
«Мы расписались в спортивных костюмах»: Рита Дакота и Федор Белогай отпраздновали годовщину свадьбы
«Мы не дружим»: Ксения Бородина рассказала о встрече с Бузовой на шоу после паузы в общении
*Запрещен в РФ
Никита Кротов