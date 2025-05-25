«Не опровергаем развод»: Дмитрий Позов высказался о кризисе в отношениях с женой

Дмитрий и Екатерина Позовы (фото: Telegram @pozov)
Недавно Дмитрий Позов шокировал поклонников новостью о том, что он по собственному желанию ложится в психиатрическую клинику после диагностированной депрессии. Звезда «Импровизации» заявил, что не смог самостоятельно справиться с кончиной отца и проблемами в семейной жизни.
Юморист состоит в браке с супругой Екатериной, с которой воспитывает двоих детей – дочь Савину и сына Теодора. Пара вместе уже больше 10 лет. Однако сейчас у них возник кризис.
Дмитрий Позов с детьми (фото: Telegram @pozov)
К слову, Екатерина навещает Дмитрия в больнице. Недавно им даже удалось поговорить по душам, о чём Позов вспоминает с теплом.
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Дмитрий Позов с детьми (фото: Telegram @pozov)
«Мне осточертело делать вид, что у меня всё в порядке в семье, отвечать на вопросы, как у нас дела, изображать, что я живу дома, хотя уже давно дома я не живу, читать слухи про нас и продолжать веселиться и радоваться. А в это время 15 лет моей жизни идут к чёрту», – заявлял ранее Позов.Теперь он снова высказался об отношениях с супругой. Он заявил, что расставание было связно с тем, что им не удалось договориться по многим вопросам.
«Прекратите ругаться на Катю. Я вообще не верил, что бывает такая любовь. Но не сошлись в некоторых вопросах, не нашли компромисс. И до сих пор не можем пока устаканить взаимоотношения. Да мы не опровергаем развод. Пусть официально его нет. Это лишь бумажки», – приводит слова Позова Telegram-канал «Звездач».После попадания в психиатрическую клинику артист надеется найти новые смыслы и цели в жизни. Возможно, после этого ему удастся спасти брак.
К слову, Екатерина навещает Дмитрия в больнице. Недавно им даже удалось поговорить по душам, о чём Позов вспоминает с теплом.
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Анастасия Чинкова