«Изменяет её партнер»: Виктория Боня обсудила с подписчиками неверность мужчин
Виктория Боня обсудила с подписчиками измены и настоящую дружбу
Телеведущая Виктория Боня подняла в соцсетях непростую тему — стоит ли предупреждать подругу, если её партнёр изменяет.
Артистка обратилась к подписчикам за советом и предложила выразить свою точку зрения.
«Девочки, важный вопрос: если бы вы узнали, что вашей близкой подруге изменяет её партнер, вы бы ей сказали или предпочли оставить это в тайне? Очень интересно ваше мнение», — сказала блогер.Пост быстро вызвал актив, в комментариях подписчики делились личным опытом и рассуждали, что в подобных ситуациях многое зависит от конкретных обстоятельств.
При этом Боня не уточнила, вдохновили ли её на вопрос реальные события, или это просто повод для дискуссии.