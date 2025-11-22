Достижения.рф

«Изменяет её партнер»: Виктория Боня обсудила с подписчиками неверность мужчин

Виктория Боня обсудила с подписчиками измены и настоящую дружбу
Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня подняла в соцсетях непростую тему — стоит ли предупреждать подругу, если её партнёр изменяет.



Артистка обратилась к подписчикам за советом и предложила выразить свою точку зрения.

«Девочки, важный вопрос: если бы вы узнали, что вашей близкой подруге изменяет её партнер, вы бы ей сказали или предпочли оставить это в тайне? Очень интересно ваше мнение», — сказала блогер.
Пост быстро вызвал актив, в комментариях подписчики делились личным опытом и рассуждали, что в подобных ситуациях многое зависит от конкретных обстоятельств.

При этом Боня не уточнила, вдохновили ли её на вопрос реальные события, или это просто повод для дискуссии.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0