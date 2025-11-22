«Изменяет её партнер»: Виктория Боня обсудила с подписчиками неверность мужчин

22 ноября 2025, 18:40

Виктория Боня обсудила с подписчиками измены и настоящую дружбу

Виктория Боня (Фото: Instagram* / @victoriabonya)

Телеведущая Виктория Боня подняла в соцсетях непростую тему — стоит ли предупреждать подругу, если её партнёр изменяет.





Артистка обратилась к подписчикам за советом и предложила выразить свою точку зрения.





«Девочки, важный вопрос: если бы вы узнали, что вашей близкой подруге изменяет её партнер, вы бы ей сказали или предпочли оставить это в тайне? Очень интересно ваше мнение», — сказала блогер.