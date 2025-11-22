«Не могу ничего сделать»: Анна Хилькевич рассказала о своём теле после третьей беременности
Анна Хилькевич показала «честное» фото живота после третьих родов
Анна Хилькевич поделилась с подписчиками откровенным признанием о своей фигуре после рождения третьего ребёнка.
Актриса сообщила, что смогла вернуться к весу 47,6 кг, однако результат всё равно не выглядит «идеальным» для неё самой.
Несмотря на стройность, звезда по-прежнему переживает из-за состояния кожи на животе.
«Я худая, но вот она — кожа. Я не могу с этим ничего сделать», — написала Хилькевич, опубликовав честное фото без обработки.Актриса отметила, что раньше не могла открыто говорить о подобных переживаниях и лишь недавно позволила себе быть более искренней с аудиторией. По её словам, есть и другие — куда более личные — темы, которые она пока озвучивает с трудом, но намерена оставаться честной.
Хилькевич призналась, что ещё полгода назад была сильно обеспокоена возрастными изменениями лица и тела. Однако звезда смогла найти выход из саморазрушительных мыслей и вернуть любовь к себе.