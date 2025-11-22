«Не могу ничего сделать»: Анна Хилькевич рассказала о своём теле после третьей беременности

22 ноября 2025, 17:15

Анна Хилькевич показала «честное» фото живота после третьих родов

Анна Хилькевич (Фото: Instagram* / @annakhilkevich)

Анна Хилькевич поделилась с подписчиками откровенным признанием о своей фигуре после рождения третьего ребёнка.





Актриса сообщила, что смогла вернуться к весу 47,6 кг, однако результат всё равно не выглядит «идеальным» для неё самой.

Несмотря на стройность, звезда по-прежнему переживает из-за состояния кожи на животе.





«Я худая, но вот она — кожа. Я не могу с этим ничего сделать», — написала Хилькевич, опубликовав честное фото без обработки.