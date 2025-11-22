Бойфренд дочери Даны Борисовой заставляет её тратить крупные суммы

22 ноября 2025, 18:20

Полина Борисова получила «задание» потратить 100 тыс. рублей за 15 минут

Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, столкнулась с необычным «испытанием» от своего бойфренда Артура Якобсона, который старше её почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».