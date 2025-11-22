Достижения.рф

Бойфренд дочери Даны Борисовой заставляет её тратить крупные суммы

Полина Борисова получила «задание» потратить 100 тыс. рублей за 15 минут
Дана Борисова с дочерью Полиной (Фото: Instagram* / @danaborisova_official)

Дочь телеведущей Даны Борисовой, 18-летняя Полина, столкнулась с необычным «испытанием» от своего бойфренда Артура Якобсона, который старше её почти вдвое. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Молодой человек дал девушке задание потратить 100 тысяч рублей всего за 15 минут. Полина справилась лишь с 70 тысячами и призналась, что расстроилась из-за того, что не смогла выполнить полностью его условие.

Ранее Дана Борисова открыто рассказала о непростых отношениях с дочерью и выражала обеспокоенность возможным манипулированием со стороны Артура.

Телеведущая считает, что молодой человек использует Полину для своих целей, а девушка сама пока не осознаёт всей ситуации. Знаменитость добавила, что попытки достучаться до дочери пока не приносят результата.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0