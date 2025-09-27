«Без искренности и души»: Автор хитов «Любэ» раскритиковал молодых поэтов

27 сентября 2025, 14:32

Александр Шаганов констатировал кризис песенной лирики в России

Александр Шаганов (Фото: Instagram* @aleksandrshaganov)

Поэт Александр Шаганов заявил о кризисе песенной лирики в России. Его слова передаёт ТАСС.





Автор хитов группы «Любэ» Александр Шаганов раскритиковал молодых авторов песен, которые почти не создают лирических произведений. Поэт отметил, что многие современные песни быстро выходят из моды.

«Старшее поколение авторов подарило нам золотой запас — песни, которые звучат до сих пор. Но сейчас мы часто сталкиваемся с тем, что песни живут месяц-два, и их забывают. У них нет той искренности и исповедальности, которые отличали песни прежних лет», — сказал Шаганов.