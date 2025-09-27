«Мое сердце сжалось»: Жасмин эмоционально отреагировала на смерть Кеосаяна

27 сентября 2025, 12:08

Певица Жасмин высказалась о кончине режиссёра Тиграна Кеосаяна

Сара Шор (Фото: Instagram* @jasmin)

Певица Сара Шор, наиболее известная под псевдонимом Жасмин, в своём Telegram-канале отреагировала на смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна. Печальную новость подтвердила супруга режиссёра Маргарита Симоньян.





Жасмин опубликовала фрагмент клипа «Торопишься слишком», который снял Кеосаян, и сопроводила его эмоциональным текстом. Певица отметила, что познакомилась с Тиграном на съёмках этого видео, и их рабочее сотрудничество переросло в многолетнюю дружбу. Она назвала режиссёра талантливым и светлым человеком.

«Да, его не стало, но его творческое наследство, его активная работа до инсульта оставила след в нашей культуре, нашей жизни. Он всегда с нами», — написала артистка.