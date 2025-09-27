«Мое сердце сжалось»: Жасмин эмоционально отреагировала на смерть Кеосаяна
Певица Жасмин высказалась о кончине режиссёра Тиграна Кеосаяна
Певица Сара Шор, наиболее известная под псевдонимом Жасмин, в своём Telegram-канале отреагировала на смерть режиссёра Тиграна Кеосаяна. Печальную новость подтвердила супруга режиссёра Маргарита Симоньян.
Жасмин опубликовала фрагмент клипа «Торопишься слишком», который снял Кеосаян, и сопроводила его эмоциональным текстом. Певица отметила, что познакомилась с Тиграном на съёмках этого видео, и их рабочее сотрудничество переросло в многолетнюю дружбу. Она назвала режиссёра талантливым и светлым человеком.
«Да, его не стало, но его творческое наследство, его активная работа до инсульта оставила след в нашей культуре, нашей жизни. Он всегда с нами», — написала артистка.Жасмин добавила, что будет поддерживать семью режиссёра.
Ранее Татьяна Навка душевно обратилась к ушедшему из жизни Тиграну Кеосаяну и пожелала сил его жене.