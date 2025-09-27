«Квакать или крякать»: Певцов дал совет уехавшим из России артистам
Депутат Певцов оценил высказывания уехавших из России артистов
Депутат Госдумы Дмитрий Певцов в интервью РИА Новости обратился к артистам, которые уехали из России.
Дмитрий Анатольевич посоветовал им сосредоточиться на творчестве на новом месте, а не тратить силы на публичные высказывания.
«Надо делом заниматься, делать свою эстраду, свою музыку. А вот эти все ребята, которые там ещё что-то пытаются квакать или крякать, или изливать желчь, ну, Господь им судья», — сказал депутат.Певцов высказался и о тех, кто продолжает критиковать ситуацию в России.
«Собака лает, караван идёт», — заявил он.Ранее сообщалось, что певица Маша Распутина может стать заслуженной артисткой России, так как уже «давно имеет право».