«Без капли сожаления»: Лариса Долина лишается эфиров в праздничных программах

04 декабря 2025, 17:49

Телеканалы массово «вырезают» Ларису Долину из новогодних шоу

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Скандал вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты — теперь это напрямую отражается на её телевизионной активности.





По информации журналистки Алёны Мартыновой из Telegram-канала «Светский хроник», телеканалы начали оперативно перерабатывать новогодние программы, полностью исключая из эфира выступления народной артистки России.



Долину убирают не только из готовых праздничных выпусков, но и из перечней участников, а редакторы получают прямые указания вычёркивать даже упоминания её имени. При этом единственный проект, где певица пока сохраняет своё присутствие, — «Голубой огонёк». Судьба её участия в «Песне года» остаётся под вопросом.



Инсайдеры отмечают, что решение начали принимать ещё несколько дней назад.





«Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло», — поделился собеседник «Светского хроника».