«Без капли сожаления»: Лариса Долина лишается эфиров в праздничных программах
Скандал вокруг Ларисы Долиной продолжает набирать обороты — теперь это напрямую отражается на её телевизионной активности.
По информации журналистки Алёны Мартыновой из Telegram-канала «Светский хроник», телеканалы начали оперативно перерабатывать новогодние программы, полностью исключая из эфира выступления народной артистки России.
Долину убирают не только из готовых праздничных выпусков, но и из перечней участников, а редакторы получают прямые указания вычёркивать даже упоминания её имени. При этом единственный проект, где певица пока сохраняет своё присутствие, — «Голубой огонёк». Судьба её участия в «Песне года» остаётся под вопросом.
Инсайдеры отмечают, что решение начали принимать ещё несколько дней назад.
«Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло», — поделился собеседник «Светского хроника».На фоне растущего негатива вокруг артистки в сети появилась информация, что создатели новогодней киноленты «Невероятные приключения Шурика» рассматривают вариант исключения сцены с участием Долиной. По словам источников, продюсеры опасаются, что скандал с квартирой может ударить по репутации фильма и привести к провалу проката.