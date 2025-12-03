«Уже беспредел»: Концертный директор Долиной выступил с призывом к россиянам
Россиян призвали воздержаться от самосуда в отношении певицы Ларисы Долиной на фоне скандала, связанного с продажей её квартиры.
Как сообщает телеграм-канал «Лента дня», концертный директор артистки отметил, что такая ситуация стала для неё серьезным эмоциональным испытанием.
Он заявил, что «справедливость нужна для всех», но призвал общественность не заниматься травлей певицы. Собеседник подчеркнул, что это «уже беспредел».
